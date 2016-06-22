موفقیت تیم ملی کاراته چین با مربی ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کاراته چین که نزدیک به یک ماه قبل هدایت تیم ملی این کشور را به مجید عبدالحسینی عضو پیشین تیم ملی کشورمان سپرده بود با موفقیت در مسابقات شرق آسیا قرارداد وی را تا مسابقات جهانی اتریش تمدید کرد.

چینی ها در مسابقات شرق آسیا موفق به کسب ۲ مدال طلا ، سه نقره و ۵ برنز شده و همراه با تیم هنگ کنگ به عنوان سومی مشترک این رقابتها دست پیدا کرد. تیم کاراته چین پیش از این در رقابتهای شرق آسیا موفق به کسب مدال طلا نشده بود.

همین نتیجه باعث شد تا مسئولان فدراسیون چین به همکاری خود با عبدالحسینی ادامه داده و قرارداد وی را تا پایان رقابتهای جهانی اتریش تمدید کنند. با حضور این مربی ایرانی در چین باید عنوان کرد که کاراته شرق آسیا در اختیار ایرانی هاست.

تیم ملی ماکائو با هدایت محمدرضا رشیدنیا و تیم ملی هنگ کنگ هم با محمود کرک آبادی در مسابقات شرق آسیا به روی تاتامی رفته و همانند تیم چین به موفقیت شایانی دست پیدا کردند.