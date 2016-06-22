جلوگیری از خشک شدن آبشار یاسوج نیازمند طرحهای عملیاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر چهارشنبه در کارگروه گردشگری استان افزود: آبشار یاسوج نماد اصلی گردشگری شهر است که نیازمند توجه بیشتر مسئولین است.

وی بیان کرد: دستگاههای متولی باید با مطالعه و بررسیهای کارشناسی شده، هزینه و اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرحهای جایگزین استفاده از آب این آبشار را برآورد کرده و ارائه دهند.

نیک اقبالی اظهار داشت: یکی از طرحهای بلند مدت برای تامین آب آشامایدنی یاسوج انتقال اب از چشمه آب نهر کاکان است.

وی افزود: آبرسانی از این چشمه به شهر یاسوج نیازمند اعتباری۲۵ میلیارد ریالی است.

نیک اقبالی اظهار داشت: یکی از مصارف آب این آبشار در بخش کشاورزی است و جهاد کشاورزی باید اعتبار مورد نیاز برای احداث پمپاژ آب کشاورزی برای تامین آب اراضی کشاورزی منطقه از پایین دست آبشار را برآورد و ارائه دهد.

وی تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای، آبفای شهری، گردشگری و جهاد کشاورزی باید طرحهای قابل اجرا برای جلوگیری از خشک شدن آبشار یاسوج را بررسی کنند.

نیک اقبالی افزود: امکان اجرای طرحهای جایگزین بلند مدت و کوتاه مدت برای تامین آب اراضی کشاورزی و آب شرب شهر یاسوج از مناطق دیگر نیز باید بررسی شود.