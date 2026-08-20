مرتضی صفری در گفتگو با مهر اظهار کرد: دوازدهمین همایش بینالمللی شمس و مولانا روزهای ۷ و ۸ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرستان خوی برگزار میشود که این رویداد فرهنگی و علمی بار دیگر خوی، دارالقرار شمس تبریزی، را به کانون گردهمایی پژوهشگران، اندیشمندان و علاقهمندان به عرفان و ادبیات فارسی تبدیل خواهد کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجانغربی ادامه داد: این همایش با هدف تبیین و بازخوانی آموزههای عرفانی، فرهنگی و فکری شمس تبریزی و مولانا و بررسی تأثیر اندیشههای این دو چهره برجسته بر ادبیات و فرهنگ ایران و جهان برگزار میشود.
وی تصریح کرد: برگزاری این رویداد در خوی، از آن جهت اهمیت ویژهای دارد که این شهر آرامگاه شمس تبریزی را در خود جای داده و طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین مراکز برگزاری برنامههای مرتبط با شمس و مولانا تبدیل شده است.
صفری گفت: همایش بینالمللی شمس و مولانا در دورههای گذشته با حضور شمسپژوهان و مولوی شناسان داخلی و خارجی برگزار شده و موضوعاتی همچون عرفان، ادبیات، تاریخ، فرهنگ، صلح و مدارا، اندیشههای تربیتی و اجتماعی شمس و مولانا و همچنین پژوهشهای مرتبط با آثار این دو شخصیت مورد بررسی قرار گرفته است. در دورههای پیشین نیز پژوهشگران و استادانی از کشورهای مختلف در این رویداد حضور داشتهاند.
وی عنوان کرد: اهمیت این رویداد تنها به برگزاری یک نشست علمی محدود نمیشود؛ بلکه میتواند فرصتی برای معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری خوی در سطح ملی و بینالمللی باشد. آرامگاه شمس تبریزی، یکی از مهمترین جاذبههای فرهنگی این شهرستان، ظرفیت آن را دارد که در کنار برنامههای علمی و فرهنگی همایش، زمینه حضور بیشتر گردشگران و علاقهمندان به ادبیات و عرفان را فراهم کند.
در سالهای گذشته نیز مسئولان استان آذربایجانغربی بر ضرورت معرفی خوی به عنوان یکی از مراکز مهم عرفان اسلامی و استفاده از ظرفیت شمس و مولانا برای توسعه فرهنگی و گردشگری شهرستان تأکید کردهاند.
برگزاری دوازدهمین دوره این همایش در مهرماه، در واقع ادامه مسیری است که طی بیش از یک دهه برای تثبیت جایگاه خوی در نقشه فرهنگی و عرفانی کشور دنبال شده است.
استمرار این رویداد میتواند زمینهای برای ارتباط بیشتر میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شمسپژوهان، هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ فراهم کند.
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