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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به قم سفر کرد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به قم سفر کرد

قم- معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه برنامه سفرهای استانی این بنیاد، وارد شهر مقدس قم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی پیش از ظهر پنجشنبه در بدو ورود به استان قم، به همراه هیئت همراه در گلزار شهدای استان حضور یافت و با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی و شهدای استان قم را گرامی داشت.

وی در این آیین با حضور بر مزار شهدا، بر تداوم پاسداشت جایگاه شهیدان و زنده نگه داشتن یاد و نام آنان تأکید کرد و با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر شهید را نیز گرامی داشت.

این حضور در گلزار شهدای قم، نخستین برنامه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در جریان سفر به این استان بود و وی به همراه اعضای هیئت همراه، ضمن قرائت فاتحه، با نثار شاخه‌های گل به مزار شهیدان، یاد آنان را گرامی داشتند.

کد مطلب 6922178

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