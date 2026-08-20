به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع ائمه جماعات، کارگزاران و فعالان مسجدی صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد، با شعار «مسجد، پایگاه مقاومت و خونخواهی» در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

فعالان مسجدی با در دست داشتن پرچم‌های سرخ خونخواهی در میدان فلسطین حاضر شدند تا بار دیگر بر مطالبه انتقام خون رهبر شهید و شهدای سه جنگ اخیر تأکید کنند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط حجت‌الاسلام سیدجواد موسوی درچه‌ای آغاز شد و در ادامه، گروه سرود «بچه‌های مسجد» به اجرای برنامه پرداخت.

در این تجمع، سر دادن شعارهای «خونخواهی»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» حال‌وهوای ویژه‌ای به مراسم بخشیده بود و برافراشته شدن پرچم‌های سرخ، جلوه‌ای خاص به میدان فلسطین داده بود.