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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

اجتماع مسجدی‌ها؛ طنین فریاد خونخواهی در میدان فلسطین

اجتماع مسجدی‌ها؛ طنین فریاد خونخواهی در میدان فلسطین

صبح امروز فعالان مسجدی و ائمه جماعات با تجمع در میدان فلسطین، با شعار «مسجد، پایگاه مقاومت و خونخواهی»، خواستار انتقام خون شهدای اخیر و رهبر شهید شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع ائمه جماعات، کارگزاران و فعالان مسجدی صبح امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد، با شعار «مسجد، پایگاه مقاومت و خونخواهی» در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

فعالان مسجدی با در دست داشتن پرچم‌های سرخ خونخواهی در میدان فلسطین حاضر شدند تا بار دیگر بر مطالبه انتقام خون رهبر شهید و شهدای سه جنگ اخیر تأکید کنند.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط حجت‌الاسلام سیدجواد موسوی درچه‌ای آغاز شد و در ادامه، گروه سرود «بچه‌های مسجد» به اجرای برنامه پرداخت.

در این تجمع، سر دادن شعارهای «خونخواهی»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» حال‌وهوای ویژه‌ای به مراسم بخشیده بود و برافراشته شدن پرچم‌های سرخ، جلوه‌ای خاص به میدان فلسطین داده بود.

کد مطلب 6922174
روح اله صابرزاده

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