به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم زوریخ ۲۰۲۶ از نائومی واتس بازیگر بریتانیایی برای بازیاش در فیلم «زن خانهدار» ساخته بن شیرینیان، با اهدای جایزه چشم طلایی تجلیل میکند.
این فیلم که در آن او در نقش همسر مرموز یک مظنون نازی بازی میکند، در جشنواره زوریخ به نمایش درخواهد آمد و این بازیگر در جشنواره حضور مییابد تا جایزه خود را ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) دریافت و پس از آن در یک نشست تخصصی درباره حرفه خود صحبت کند.
واتس ۲ نامزدی اسکار در کارنامه دارد و جشنواره زوریخ اعلام کرده از آنجا که وی هنرمندی است که برای عمق احساسی، تطبیقپذیری و تعهد تزلزلناپذیرش به نقشهایش مشهور است، از وی تجلیل میشود.
در «زن خانهدار» او نقش زنی زیبا و مرموز را بازی میکند که در دهه ۱۹۶۰ در نیویورک زندگی میکند و وقتی یک روزنامهنگار جوان از نیویورک تایمز سرنخهایی درباره گذشته تاریک شوهرش کشف میکند، ظاهر بیعیب و نقص او به تدریج شروع به ترک خوردن میکند.
کریستین یونگن، مدیر جشنواره، گفت: این بازیگر از زمان موفقیتش در «جاده مالهالند» دیوید لینچ، یکی از محبوبترین بازیگران زن زمان ماست و بهترین اجراهای او در تنش بین زرق و برق و تاریکی، بین آنچه یک شخصیت آشکار میکند و آنچه پنهان میکند، خود را بروز میدهد و بازیگری را ارائه میکند که هیچکاک اگر بود، دوست میداشت.
نائومی واتس ۵۷ ساله بازیگر «۲۱ گرم» الخاندرو گونزالس ایناریتو و «کینگ کونگ» پیتر جکسون بود و برای بازی در نقش ماریا بنت در فیلم «غیر ممکن» در سال ۲۰۱۲ نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر زن شد. وی در «زیبایی خطرناک» و «بردمن» هم بازی کرده است.
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