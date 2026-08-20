پروژه عکاسی از هورالعظیم جایزه عکاسی زیپا ۲۰۲۶ را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب عکس «تالاب هورالعظیم: طبیعت، انسان، صنعت» اثر پوریا قلیچ‌خانی در دومین دوره از جشنواره بین‌المللی عکس زیپا ۲۰۲۶ (Zipa International Photography Awards 2026) موفق به دریافت نشان برنز در بخش کتاب (Book/ Zine) شد.

این کتاب، اثر پوریا قلیچ‌خانی، پژوهشگر حوزه تنوع زیستی، عکاس و موزیسین و مروج تلفیق هنر و محیط‌زیست است که در سال ۱۴۰۴ توسط خانه فرهنگ و هنر گویا منتشر شده است.

دومین دوره جوایز بین‌المللی عکاسی Zyne در سال ۲۰۲۶ با دریافت بیش از ۱۰ هزار اثر از ۶۵ کشور جهان برگزار شد. آثار این دوره در ۱۸ بخش مورد ارزیابی قرار گرفتند و داوری آنها بر عهده هیئتی متشکل از ۱۶ عکاس و چهره شناخته‌شده عرصه عکاسی از کشورهای مختلف بود.

کتاب «تالاب هورالعظیم: طبیعت، انسان، صنعت» حاصل یک پروژه عکاسی مستند درباره تالاب مرزی هورالعظیم در استان خوزستان است که طبیعت و تنوع زیستی تالاب، زندگی جوامع محلی و حضور و تأثیر فعالیت‌های انسانی و صنعتی در این زیست‌بوم را در کنار یکدیگر روایت می‌کند.

قلیچ‌خانی، کارشناس ارشد تنوع زیستی و عضو انجمن عکاسان ایران، در فعالیت‌های خود بر پیوند میان هنر و محیط‌زیست تمرکز دارد و تلاش می‌کند از ظرفیت عکاسی و دیگر ابزارهای هنری برای روایت طبیعت و مسائل محیط‌زیستی استفاده کند.

وی درباره کتاب گفت: هدف من از خلق این کتاب فقط ثبت تصاویر یک تالاب نبود؛ تلاشم بر این بود که صدا و روایت هورالعظیم را از طریق عکاسی به گوش مخاطبان برسانم؛ روایتی از سرزمینی که طبیعت و زندگی ساکنانش به هم گره خورده است. امیدوارم این کتاب بتواند صدای هورالعظیم را به گوش ایران و جهان برساند؛ صدایی که پیش از هر چیز، خواست مردم بومی این منطقه برای دیده‌شدن و شنیده‌شدن است. این موفقیت را به مردم نازنین تالاب‌نشین شهر رفیع تقدیم می‌کنم؛ بومیانی که زندگی‌شان با این تالاب پیوندی عمیق دارد.

در ادامه این پروژه، قرار است به‌زودی با مدیریت هنری آیناز زارعی، نقاش و مدیر گروه هنری آیتیست، تور نمایشگاهی با محوریت عکس‌های این کتاب و با موضوع تالاب هورالعظیم در ایران برگزار شود.