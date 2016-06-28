فیلم/ پشت صحنه «ایستاده در غبار» با صدای احمد متوسلیان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آنچه مخاطبان «ایستاده در غبار» در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته‌اند، صحنه‌هایی که در آن‌ها از صدای واقعی حاج احمد متوسلیان استفاده شده است و بازیگر اصلی، آن‌ها را با لیپ سینک اجرا می‌کند، که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.

به همین دلیل، تیم تولید «ایستاده در غبار» پشت صحنه یکی از صحنه‌های فیلم که حاج احمد پشت بی‌سیم با شهید حسن باقری صحبت می‌کند، منتشر کرده است.

سازندگان «ایستاده در غبار» از تماشاگران فیلم درخواست کردند که حس خود را در شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام با هشتگ «#ایستاده_در_غبار» به اشتراک بگذارند که تاکنون علاوه بر بسیاری از سینماگران، تعدادی قابل توجهی از علاقمندان سینما و مخاطبان نیز به این هشتگ پیوسته‌اند و نظرات خود را درباره فیلم با دوستان‌شان به اشتراک گذاشته‌اند.

این فیلم روایتی از زندگی حاج احمد متوسلیان است که سال‌ها قبل در لبنان ربوده شد اما در روزهای گذشته، خبرهای مختلفی از سلامت وی به گوش می‌رسد.