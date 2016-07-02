به گزارش خبرگزاری مهر، امير رفيعى تهيه كننده اين فيلم با تاييد اين مطلب گفت: قرار است به زودى اين پرونده توسط بازپرس محترم دادسراى فرهنگ و رسانه پيرامون شكايت از من و همچنين فيلم مجدد رسيدگى شود.

رفيعى با ابراز تاسف از رفتار امير قلعه نويى گفت: فراموش نكنيم كه ذات مستند پرداختن به حقايق تاريخى است حال اگر اين مهم با استناد به منابع مطبوعاتى و ... كشور جرم تلقى مى شود، ما تابع قانون هستيم اما متاسفم براى افرادى كه از قضاوت مردم واهمه دارند. مردم از فيلم رضايت داشتند و اين براى من باعث افتخار است.