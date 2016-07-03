طرح آموزش پدافند در شرکت های بومی آذربایجان شرقی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جهانسری ظهر یکشنبه در جلسه پدافند غیرعامل استان با اشاره ای به ضرورت پدافند گفت: پدافند غیرعامل یک اطلاع رسانی مهم به مردم و نوعی آینده نگری برای آماده شدن در زمینه های مختلف است که در این راستا در طول سه ماه آخر سال ۹۴ برنامه دو ساله نوشته ایم که اجرای آن مستلزم همکاری تمامی دستگاه ها است.

وی ادامه داد: در جلسه امروز دو بخش سایبری و کالبدی پدافند را مورد بحث قرار می دهیم که یکی از مهم ترین زمینه های پدافند، بخش کالبدی است که مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت آن تاکید ویژه ای داشته اند.

جهانسری افزود: یکی از کارهای انجام گرفته در این زمینه اجرای طرح فعال سازی شرکت های بومی است که در این راستا ۵۰ شرکت مشاوره ای را تحت آموزش پدافندی قرار دادیم که ۲۰ مورد از آن ها مدرک لازم را گرفته و بقیه آن ها نیز به تدریج مدرک خود را دریافت خواهد کرد.

مدیر کل پدافند غیرعامل استان پدافند سایبری را دومین موضوع مورد بررسی جلسه دانست و گفت: با توجه به اتفاقات اخیر و هک شدن برخی سایت ها باید به این جنبه توجه ویژه ای شود چرا که در سال های آینده ممکن است هدف این هکرها سایت های مهم استانی باشد.

ساخت و سازهای غیرفنی از مهم ترین عوامل ایجاد آسیب در هنگام حوادث

غلامرضا هاشمی نیز در این جلسه با تاکید بر انجام اقدامات پیشگیرانه در زمان وقوع حوادث گفت: باید در زمان وقوع حوادث و جلوگیری از آن ها اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم نه اینکه در زمان وقوع سیل، زلزله و دیگر حوادث به فکر چاره باشیم.

مدیر کل آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ادامه داد: تنها چهار درصد سیل هایی که از سال ۷۸ به بعد اتفاق افتاده به دلایل عوامل طبیعی بوده و بقیه آن دلایلی همچون دخالت عامل انسانی را دارد که در این زمینه اگر ساخت و سازهای غیرفنی و غیر مجاز را شاهد نباشیم دیگر مشکل چندانی هم نخواهیم داشت.

وی افزود: در طراحی سدهای خارج شهر هم اصول فنی رعایت نمی شود و همین امر در حین وقوع سیل سبب خسارات بالایی می شود.