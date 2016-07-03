به گزارش خبرنگار مهر، سردار قلندر لشکری بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده است و مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از برنامه‌های مهم برای اقتصاد مقاومتی مطرح است.

وی به تلاش دریابانی برای مقابله با قاچاق کالا اشاره کرد و ادامه داد: طرح‌ها و برنامه‌های مختلف به‌منظور مبارزه با قاچاق در استان بوشهر صورت گرفته است و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مناسبی در منطقه داریم.

فرمانده‌ دریابانی استان بوشهر با اشاره به ناامن شدن آب‌های استان بوشهر برای فعالیت قاچاقچیان، خاطرنشان کرد: فعالیت‌ها در این منطقه به صورت مستمر رصد می‌شود و برخورد لازم را با قاچاقچیان داریم.

وی بیان کرد: با تلاش ماموران دریابانی استان بوشهر، یک محموله کالای قاچاق شامل انواع مواد نیروزا، دستگاه‌های گیرنده‌ ماهواره و دیگر اقلام ممنوعه به ارزش ۱۰۳ میلیارد ریال در آب‌های شهرستان کنگان استان بوشهر کشف و ضبط شد.

سردار لشکری افزود: گزارش‌هایی از سه ماه پیش به ما رسیده بود که قاچاقچیان تلاش دارند محموله بزرگ قاچچاق را با یک فروند شناور از یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد استان بوشهر کنند و هفته پیش از قصد این باند قاچاق برای تخلیه بار در استان بوشهر و هرمزگان مطلع شدیم.

وی با اشاره به انتقال این محموله با استفاده شناورهای سبک توسط قاچاقچیان، اضافه کرد: یگان‌های گشتی و تکاوری دریابانی بلافاصله وارد عمل شدند و این شناور توقیف شد و پنج نفر از قاچاقچیان نیز دستگیر شدند که شناور حامل کالای قاچاق به بندر دیر منتقل و کالای قاچاق تخلیه و برآورد شد.

فرمانده دریابانی استان بوشهر اظهار داشت: از همه ظرفیت‌ها و توان خود برای مقابله با قاچاق کالا استفاده خواهیم کرد و اجازه فعالیت به قاچاقچیان را نمی‌دهیم.