به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد یزدانی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی پرونده سلامت الکترونیک شهرستان کاشمر که در سالن اجتماعات مرکز بهداشت کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: سامانه پرونده سلامت الکترونیک شامل ثبت اطلاعات از بدو تولد تا پایان زندگی، سلامتی و برنامه‌های مراقبتی مردم است که پس از بررسی توسط مراقب سلامت و پزشک و تیم مربوطه به صورت آنلاین و به‌روز، ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: با راه اندازی پرونده الکترونیکی سلامت، هر فرد دارای یک پرونده الکترونیکی است که در این پرونده تمام سوابق پزشکی بیمار ذکر شده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر با اشاره به اینکه با راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت، دسترسی به اطلاعات سلامت یکپارچه بیماران افزایش خواهد یافت، خاطر نشان کرد: بدون وجود پرونده الکترونیکی سلامت دسترسی به اطلاعات یکپارچه سلامت بسیار مشکل و حتی در بسیاری از موارد غیرممکن است.

یزدانی بهبود دسترسی مناطق دور افتاده و روستایی به مراقبت‌های پزشکی را یکی از مزایای این طرح عنوان کرد و افزود: با ارائه خدمات پزشکی ودیگر خدمات پرونده الکترونیکی سلامت، سطح کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در مناطق دورافتاده و روستاها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.

وی به صرفه‌جویی در زمان برای بیماران و پرسنل سلامت اشاره کرد و گفت: پرونده الکترونیکی سلامت با تسریع انجام خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از اقدامات تکراری و مراجعات بی مورد، در زمان بیماران و پرسنل سلامت صرفه‌جویی می‌کند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر، کاهش خطا در نسخه‌نویسی، کاهش خطا در تفسیر نتایج آزمایشات و تصاویر تشخیصی و کاهش آزمایشات و نسخه‌های تکراری را از دیگر مزایای اجرای پرونده الکترونیک سلامت عنوان کرد و گفت: با آگاهی بیشتر کادر درمانی از سوابق پزشکی بیمار، تشخیص پزشکان دقیق‌تر شده و در نتیجه درمان مناسب‌تری انجام خواهد شد.

یزدانی بیان کرد: دسترسی مسئولان نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی به سیستم پرونده الکترونیکی سلامت و امکان ارائه گزارشات نظارتی موجب می‌شود تا کیفیت نظارت بر این خدمات افزایش یابد، به این ترتیب امکان وقوع تقلب‌های شایع در فرایندهای بهداشتی درمانی کاهش خواهد یافت.