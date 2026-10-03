محمدحسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحولات مهم در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در دولت چهاردهم، اظهار کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید ویژه‌ای بر اجرای پرونده الکترونیک سلامت دارد.

وی پرونده الکترونیک سلامت را گامی مؤثر در ارتقای خدمات حوزه بهداشت و درمان دانست و افزود: پرونده الکترونیک سلامت در واقع نوعی نقشه راه سلامت مردم محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه ایجاد پرونده الکترونیک سلامت فرآیند پیچیده‌ای نیست، تأکید کرد: مردم در نخستین مراجعه به پایگاه‌های پزشک خانواده مانند درمانگاه‌ها، اطلاعات و سوابق بیماری‌های خود را ثبت و پرونده سلامتشان را تکمیل می‌کنند.

امامیان ادامه داد: با تکمیل پرونده الکترونیک سلامت، تیم پزشکی می‌تواند تصویر دقیق‌تر و کامل‌تری از وضعیت سلامت افراد تحت پوشش داشته باشد و بر اساس اطلاعات موجود، خدمات مناسب‌تری ارائه کند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح گام مؤثری در ارتقای خدمات بهداشت و درمان است، گفت: با اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اطلاعات سلامت افراد در قالب یک پرونده الکترونیکی منسجم و قابل دسترس تهیه می‌شود و کادر درمان می‌توانند از این اطلاعات در روند ارائه خدمات استفاده کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، حفاظت و امنیت اطلاعات سلامت را از ویژگی‌های مهم پرونده الکترونیک سلامت عنوان کرد و افزود: ثبت و نگهداری دقیق سوابق سلامت، شناخت بهتر نیازهای درمانی افراد و جلوگیری از انجام آزمایش‌ها و خدمات درمانی تکراری از دیگر مزایای این پرونده‌ها است.

امامیان کاهش هزینه‌های درمان را از دیگر مزایای پرونده الکترونیک سلامت برشمرد و تصریح کرد: ارجاع هوشمندانه و دقیق بیمار به پزشک متخصص متناسب با نیازهای درمانی و نوع بیماری، از دیگر ظرفیت‌های این پرونده‌ها محسوب می‌شود و می‌تواند به ارائه خدمات هدفمندتر به بیماران کمک کند.