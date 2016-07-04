به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامی‌داشت روز قلم و تجلیل از شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال با حضور جمعی از اصحاب قلم و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه دوشنبه در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام محمد علی مهدوی راد دبیر جایزه کتاب سال در سخنانی با اشاره به بررسی بخش عظیمی از آثار مکتوب کشو برای داوری جایزه کتاب سال در سال ۹۲ و ۹۳ اظهار داشت: از نظر کمی وضعیت انتشار کتاب در کشور ما مشکلی را نشان نمی‌دهد و حتی اندکی فزونی در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ شاهد هستیم اما از نظر کیفیت به باور من از عمق آثار کاشته شده و نگاه ژرف و تامل برانگیز در آنها دیده نمی‌شود. ما در دو دوره مورد بحث در جایزه کتاب سال در بخش پژوهش نتوانستیم اثر برگزیده داشته باشیم و در بخش ترجمه و تحقیق نیز وضع به همین منوال بوده است. برای این اتفاق باید چاره اندیشی کرد. من در جایزه کتب سال حوزه نیز که مسئولیت دبیری را داشتم وضعیت به همین منوال بود چرا که به واقع این مساله نگران کننده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وضعیت نشر در کشور ما نیاز به یک پژوهش میدانی گسترده دارد گفت: در بسیاری از موارد، داوری‌های ما در جایزه کتاب سال نمره بسیار ضعیف یا ضعیف را به اثر می‌داد. در مواردی مانند اشاره به مراجع و یا نکته سنجی به ویژه این مساله شاخص بوده است و برایش باید چاره اندیشی کرد.

مهدوی راد در ادامه به مساله نشر الکترونیک اشاره کرد و گفت: این نوع از انتشار کتاب بدون در نظر گرفتن قاعده در حال وارد کردن ضربه مهلکی به چرخه نشر ماست. یک نویسنده سال‌ها تلاش می‌کند و اثر فاخری را می‌نویسد و وقتی هنوز اثری منتشر نشده، می‌بینیم که فردی با دزدی، نسخه الکترونیکی آن اثر را روی وب منتشر می‌کند. امیدواریم به زودی با تصویب قانونی در دولت و در نهایت مجلس برای این مساله چاره اندیشی شود.

دبیر جایزه کتاب سال در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نیاز به فضای آرام برای خلق اثر اشاره کرد و گفت: ما برای نوشتن در ابزار مشکل داریم. نویسنده را نباید برای آنچه می‌نویسد محاکمه اجتماعی کرد. نظام اسلامی مفتخر به این است که خود را متعلق به همه می‌داند .البته می‌شود به روی هر کتابی نقد نوشت اما نقد یعنی بیان با عفت. ما متاسفانه در این زمینه بیشتر غوغاسالاریم نه صاحبان تقوا و دانش.