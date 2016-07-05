هشدار دولت به دلالان بازار شکر/ کاهش ۵۰۰ تومانی قیمت در بازار

حسن عباسی معروفان در گفتگو با مهر ناآرامی‌های هفته گذشته در بازار شکر را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: هفته گذشته مباحثی مبنی بر اینکه این کالا در بازار نایاب شده و قیمت آن افزایش یافته است، مطرح شد که در پی آن شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به عرضه این محصول به بازار کرد.

وی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران درماه مبارک رمضان ۳۰ هزارتن شکر را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سراسر کشور توزیع کرده است، گفت: علاوه بر این، طی ۴ روز گذشته ما ۳۲ هزارتن شکر را در بورس کالا عرضه کردیم.

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران نیاز کشور به شکر را روزانه ۶ هزارتن اعلام و اضافه کرد: با این وجود عرضه ما روزانه ۸ هزارتن بوده است.

معروفان با بیان اینکه در حال حاضر بازار شکر به آرامش رسیده و التهاب آن گرفته شده است، گفت: ما امروز در محل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان جلسه‌ای با انجمن‌های مربوطه از جمله انجمن‌ تولیدکنندگان، شیرینی و شکلات، تصفیه کنندگان و غیره داشتیم، ضمن اینکه در جلسه مذکور خود این مسئولان هم اذعان داشتند که بازار به تعادل رسیده است.

این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه عرضه شکر به اندازه کافی و حتی بیش از نیاز بازار در حال انجام است، تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی باید بر این مساله کنترل داشته باشند که بازار دلالی شکل نگیرد.

معروفان با تاکید بر اینکه ذخایر شکر کشور به اندازه کافی است، اظهارداشت: نرخ این محصول بنابراعلام دست اندرکاران این صنعت طی روزهای گذشته در مراکز عمده فروشی حدود ۳۰۰۰ تومان بوده که در یک هفته اخیر با ۵۰۰ تومان کاهش به حدود ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان رسیده است.

‌وی با بیان اینکه قیمت شکر عرضه شده توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران ۲۳۰۰ تومان است، افزود: محصولاتی که قیمتی بالاتر از این نرخ مصوب دارند یا هزینه حمل و نقل و غیره به آنان خورده یا اینکه برخی دارند، گران فروشی می‌کنند.

معاونت بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: توصیه ما به دلالان، بنکداران و تمام کسانی که شکر خریداری کرده‌اند به امید اینکه گران شود تا آن را به‌فروش برسانند، این است که محصول خود را هر چه سریع‌تر به بازار عرضه کنند، چراکه ما میزان توزیع خود را افزایش خواهیم داد و این افراد قطعا متضرر می‌شوند. ‌