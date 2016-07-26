توزیع ۱۵۵ هزار تن شکر تا پایان مرداد/کاهش قیمت طی چند روز آتی

علی قنبری در گفتگو با مهر با بیان اینکه ما مرتبا در حال توزیع شکر در بازار هستیم، اظهارداشت: هم اکنون ۵۵ هزار تن شکر از بندر امام در حال تخلیه است و تا آخر هفته نیز ۷۰ هزار تن شکر وارد کشور می‌شود؛ ضمن اینکه ۳۰ هزار تن از این کالا نیز تا پایان ماه وارد خواهد شد.

وی اضافه کرد: بنابراین تا پایان مردادماه ۱۵۵ هزارتن شکر توزیع خواهد شد و در پی این اقدام قیمت شکر منطقی خواهد شد و به حدود ۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: در حدود ۳ ماه گذشته نیز ۱۶۵ هزارتن شکر در بازار توزیع شده است.

قنبری با بیان اینکه همزمان با ما، بخش خصوصی نیز اقدام به توزیع شکر می‌کند، گفت: در چند روز آینده، علاوه بر شکر وارداتی، شکر تولید داخلی هم وارد بازارمی‌شود و نرخ این محصول در بازار افت می‌کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: برخی‌ها با دلال بازی می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند تا سودی عایدشان شود اما این افراد درنهایت دچار ضرر و زیان می‌شوند.

قنبری درباره اینکه برخی مسئولان از برنامه‌ریزی دولت برای توزیع ۳۰۰ هزار تن شکر در بازار خبر داده و اعلام کرده‌اند، قرار است که در روزهای آینده این شکر در بازار توزیع شود، اظهارداشت: به احتمال زیاد این مسئولان موجودی شکر بخش خصوصی را که همزمان با ما اقدام به توزیع آن می‌کنند، نیز در نظر گرفته‌اند.