نرخ شکر برای مصرف کنندگان تعیین شد/ ۲۷۲۰ تومان برای هرکیلو

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت شکر طی ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری در بازار داشته و به نظر می‌رسد اقدامات دولت چندان در آرام کردن این فضای ملتهب تاثیری نداشته و هنوز در مغازه‌های سطح شهر نرخ این کالا حدود ۴ هزار تومان است.

در همین راستا، امروز مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: طبق اعلام شورای چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد قیمت هرکیلوگرم شکر را ۲۷۲۰ تومان تعیین کرده است.

علیرضا یزدانی در گف‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه قیمت شکر نرخ مصوب و تعزیراتی است و اصناف مجوز فروش با قیمت بالاتر را ندارند، افزود: در ماه‌های گذشته قاچاقچیان و دلالان شکر نوساناتی را در بازار این محصول ایجاد کردند که با افزایش تولید شکر در یک ماه اخیر و برداشت محصول بهاره، قیمت این کالا در بازار مصرف به تعادل رسید.

وی گفت: در سال‌های گذشته سطح زیرکشت چغندرقند به علت بی تدبیری به شدت کاهش یافت و این مسئله کشاورزان و صاحبان صنایع را با چالش جدی مواجه کرد بطوری که کشاورزان زیادی بیکار و کارخانجات تعطیل شدند.

مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی افزود: از سال زراعی ۹۳-۹۴ براساس برنامه ریزی‌های انجام شده به منظور تامین نیاز داخل و افزایش میزان تولید غلات و مصرف بهینه آب، کشت چغندر قند در پاییز انجام شد.

یزدانی با اشاره به اینکه امسال ۶ میلیون تن چغندرقند در کشور تولید می‌شود، گفت: تاکنون نیز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن چغندرقند کشت بهاره برداشت و به کارخانجات تحویل داده شده است.

وی همچنین از ارائه بسته‌های تشویقی به زارعان خبرداد و افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده به ازای هر هکتار ۴۶۰ هزار تومان یارانه بذر اختصاص می‌یابد و برای افزایش عملکرد تولید ۳۰ تا ۵۰ درصد یارانه نیز برای تامین ادوات و ماشین آلات به کشاورز پرداخت می‌شود.

مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی گفت: همچنین کود شیمیایی با قیمت مصوب دولتی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. یزدانی افزود: ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی نیز برای پرداخت بهای خرید چغندرقند از کشاورزان در اختیار کارخانجات قند و شکر قرار گرفته است.

پیشنهاد ۳۰۰ تومانی وزارت جهاد برای نرخ خرید تضمینی چغندرقند

وی درباره قیمت خرید تضمینی چغندرقند گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی هر کیلو چغندرقند ۳۰۰ تومان پیشنهاد کرده است ضمن اینکه سال گذشته ۶۳۰۰ هکتار از اراضی به کشت پاییزه چغندرقند اختصاص یافت.

یزدانی گفت: علاوه بر این حدود ۱۰۰ هزار هکتار نیز چغندرقند بهاره کشت شد که عملیات برداشت این محصول از یک ماه پیش آغاز شده و تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن چغندر به کارخانجات قند تحویل شده است.

وی افزود: با افزایش سطح زیرکشت پاییزه چغندرقند از ۶۳۰۰ هکتار به ۱۸ هزار هکتار در یازده استان کشور میزان تولید این محصول امسال ۶۴ درصد رشد دارد و به بیش از ۶ میلیون تن خواهد رسید.

مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر تولید شد که د این امر درصد خود اتکایی ما را به ۶۵ درصد افزایش داد.

یزدانی افزود: میزان نیاز داخلی کشور به شکر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است که با روند افزایش تولید، میزان واردات از ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۳ به ۵۰۰ هزار تن در سال گذشته رسیده، همچنین امسال با توجه به افزایش میزان تولید حدود ۵۰۰ هزار تن شکر وارداتی نیاز است.

مجری طرح چغندر قند و نیشکر وزارت جهاد کشاورزی گفت: واردات شکر در فصل برداشت محصول ممنوع است. یزدانی افزود: با افزایش میزان تولید چغندرقند هم اکنون از ۳۲ کارخانه موجود ۲۷ کارخانه به چرخه تولید بازگشتند.

با این اوصاف، باید دید اقدام جدید دولت می‌تواند در آرام کردن شرایط بازار موثر باشد یا اینکه همچنان شاهد جولان دلالان و گران فروشی مغازه‌داران خواهیم بود.