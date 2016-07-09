«آمریکا نگاهی از درون» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «آمریکا نگاهی از درون» نوشته موریس برمان با ترجمه مشترک فواد ایزدی و محمد حیدری به تازگی توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

در این کتاب، نویسنده به بررسی فرهنگ آمریکا از زمان نخستین مستعمرات تا زمان حال می پردازد و نشان می دهد که ریشه های فرهنگ چپاول از همان ابتدا در زمین آمریکا رشد کردند و آشکار می‌کند که درست همان ابزاری که باعث گسترش کشور شدند تبدیل به خنجری برای قتل آن نیز شدند.

هسته اصلی بحث کتاب بر این است که چپاول، مادی گرایی و تلاش برای کسب منفعت شخصی بدون توجه به تأثیر آن بر دیگران، از زمان ورود نخستین مهاجران به آمریکا نیروهای قدرتمند در فرهنگ آن بوده‌اند. نویسنده در کتاب نشان می‌دهد که حتی پیش از انقلاب آمریکا، کسب نفع شخصی مطلق به جای نفع همگانی، به‌عنوان ارزش اصیل اجتماعی در میان مردم نهادینه شد و این قدرت سازنده و نیروی ویرانگر این ایده در دهه‌های پس از تصویب قانون اساسی جایگاهی مستحکم و تغییرناپذیر پیدا کردند.

کتاب حاضر موریس برمان اثری به شدت روراست، با ساختی فوق العاده و مستنداتی کاملا محکم است که نشان می دهد چگونه آمریکا، چند صد سال پیش شروع به بلعیدن فرزندان خود کرد؛ چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ اجتماعی و چه فناورانه. برمان در این اثر، با شفافیت نشان می دهد چگونه و چرا ذهنیت چپاول که کشور آمریکا بر اساس آن بنیان نهاده شده، سایر دکترین های اخلاقی و اجتماعی را قلع و قمع کرد و بنابراین، تخم خودویرانگری را با همین دریافت خود در سرزمین آمریکا کاشت.

فزون طلبی، سلطه وال استریت، توهم پیشرفت، سرزنش تاریخ و آینده گذشته از جمله فصل های این کتاب هستند.

این کتاب با ۲۹۴ صفحه و قیمت ۱۴۰ هزار ریال منتشر شده است.