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۱۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱

ائتلاف مقابله با داعش:

درآمدهای نفتی داعش ماهانه به ۱۵ میلیون دلار کاهش یافته است

درآمدهای نفتی داعش ماهانه به ۱۵ میلیون دلار کاهش یافته است

نماینده ائتلاف مقابله با داعش از کاهش درآمدهای نفتی گروه تروریستی داعش به ماهانه ۱۵ میلون دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «کریستوفر هارور» نماینده ائتلاف مقابله با داعش در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که درآمدهای داعش که از طریق فروش غیر قانونی نفت و گاز به دست می آمد کاهش یافته است و هم اکنون ماهانه ۱۵ میلیون دلار است.

وی با بیان این مطلب افزود: نیروهای ائتلاف بین المللی مقابله با داعش در چارچوب مبارزه با این گروه تاکنون حدود ۱۹۳ حمله هوایی انجام داده است که آخرین آن در چهارم جولای صورت گرفت.

هارور در ادامه گفت: از آغاز عملیات مقابله با داعش در آگوست سال گذشته تاکنون ۳۰۳ حمله هوایی به مواضع داعش صورت گرفته است.

کد مطلب 3707236
سمیه خمارباقی

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