درآمدهای نفتی داعش ماهانه به ۱۵ میلیون دلار کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «کریستوفر هارور» نماینده ائتلاف مقابله با داعش در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که درآمدهای داعش که از طریق فروش غیر قانونی نفت و گاز به دست می آمد کاهش یافته است و هم اکنون ماهانه ۱۵ میلیون دلار است.

وی با بیان این مطلب افزود: نیروهای ائتلاف بین المللی مقابله با داعش در چارچوب مبارزه با این گروه تاکنون حدود ۱۹۳ حمله هوایی انجام داده است که آخرین آن در چهارم جولای صورت گرفت.

هارور در ادامه گفت: از آغاز عملیات مقابله با داعش در آگوست سال گذشته تاکنون ۳۰۳ حمله هوایی به مواضع داعش صورت گرفته است.