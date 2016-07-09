به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهش در خصوص راه جدید درمان و بازسازی عضلات بیماران مبتلا به سوختگی های شدید که در دانشگاه تگزاس صورت گرفته نشان می دهد، زمانی که یک آسیب سوختگی منجر به مرگ سلولی در عضلات می شود، به طور همزمان ویژگی های بازسازی کننده عضلات مربوط به سلول های بنیادی خاص(سلول های اقماری) را نیز تحریک می کند.

این امر نه تنها بر پتانسیل درمانی سلول های اقماری تاکید می کند بلکه اجازه مطالعه بیشتر برای بررسی راه های افزایش بازسازی عضلات و کاهش آسیب های عضلانی بعد از سوختگی را نیز می دهد.

تروماهای سوختگی شدید می توانند منجر به آسیب یا از دست رفتن عضلات شده و ریکاوری را به تاخیر می اندازد؛ حتی این تروماهای سوختگی های شدید منجر به عفونت می شوند.

محققان در این مطالعه، نمونه های بافتی را از ۱۲ بیمار با سوختگی های شدید جمع آوری کردند و دریافتند که در بیماران با سوختگی شدید، سلول های اقماری ترکیبی از چندین سیگنال را دریافت کرده که برخی از آن ها مرگ سلولی و برخی دیگر بازسازی عضلات را القا می کنند.

آن ها مقدار زیادی از مارکر پروتئینی« Ki۶۷ » را در این بافت ها مشاهده کرده اند که نشان می دهد آسیب سوختگی، سلول های اقماری را فعال می کند و در نتیجه بازسازی عضلات اسکلتی را تحریک می کند.

این مطالعه بر پتانسیل درمانی سلول های اقماری برای کمک به بازسازی و حفظ توده عضلانی بعد از آسیب ناشی از سوختگی تاکید دارد.