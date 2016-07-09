مهدی محبی در گفتگو با مهر اظهار کرد: فدراسیون ورزش های همگانی هرساله با هدف توسعه و اشاعه فرهنگ فعالیت بدنی و ورزش ویژه برنامه هایی را در هفته جهانی المپیک برگزار می کند.

وی افزود: این برنامه با همکاری استان های مختلف به اجرا در می آید و استان البرز نیز به مانند سال های گذشته حضوری فعال و اثرگذار در این برنامه ها دارد.

محبی در ادامه گفت: ویژه برنامه های هفته المپیک در سال جاری از ۲۶ تیرماه تا اول مردادماه برگزار می شود و محورهای مختلفی برای آن تعریف شده است.

رییس هیئت ورزش های همگانی استان البرز با بیان اینکه هیئت ورزش های همگانی استان البرز با همکاری شهرستان ها و کمیته های زیر مجموعه خود در تمام روزهای این هفته برنامه خواهد داشت گفت: ویژه برنامه های این هفته در محورهای جوانان، کودکان، بانوان، سالمندان و معلولان و جانبازان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: برگزاری کوهپیمایی خانوادگی، همایش ورزش کودکان، مسابقه دو ویژه بانوان در بوستان های سطح شهرها و برگزاری مسابقات مفرح ورزشی در سرای سالمندان در این هفته اجرا می شود.

محبی افزود: در هفته المپیک برنامه مشترکی با هیئت ورزش جانبازان و معلولان برای این قشر برگزار خواهد شد ضمن آنکه با محوریت مربیان فعال در بوستان های سطح شهر کرج و دیگر شهرهای استان مسابقه دوآقایان نیز برگزار خواهد شد.

وی اجرای ویژه برنامه های هفته عفاف و حجاب را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این هفته نیز که از امروز آغاز شده و تا ۲۵ تیرماه ادامه خواهد داشت مسابقات ورزشی ویژه بانوان با عنوان جام نجابت برگزار می شود.

محبی در پایان گفت: در این هفته علاوه بر برگزاری مسابقات در نشست هایی با حضور کارشناسان در خصوص سیره ائمه اظهار و مبحث حجاب نیز آگاهی بخشی های لازم صورت می گیرد.