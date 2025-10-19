آدینه: ورزش همگانی نباید فصلی باشد؛ زندگی در دزفول باید با نشاط باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و رسانه شورای اسلامی شهر دزفول عصر امروز یکشنبه به ریاست زهرا آدینه و با حضور نمایندگان اداره ورزش و جوانان، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری و نماینده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان، به مناسبت هفته ورزش و تربیتبدنی برگزار شد.
در این نشست، زهرا آدینه با تأکید بر اهمیت ورزش همگانی اظهار کرد: ورزش نباید محدود به تقویم باشد؛ باید در تمام طول سال با برنامههای متنوع در سطح شهر، آن را در زندگی مردم جاری کنیم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه افزود: با وجود محدودیتهای مالی، شهرداری دزفول ورزش را در اولویت قرار داده و با همکاری هیئتهای ورزشی، اجرای برنامههای فرهنگی در بوستانها و برگزاری همایشهای پیادهروی عمومی، تلاش کرده تا نشاط اجتماعی را تقویت کند.
آدینه همچنین از توسعه زیرساختهای ورزش بانوان خبر داد و گفت: سه روز در هفته مربی ورزش همگانی بانوان در پارک خانواده حضور دارد؛ پارک شهردخت به فهرست بوستانهای بانوان اضافه شده و پارک بانوان جنوب (فلاحت) نیز در حال احداث است. طراحی سکوی افتخار و پیگیری احداث خانه کشتی سعید اسماعیلی نیز در دستور کار قرار دارد.
در ادامه این نشست، منزویان نماینده اداره ورزش و جوانان دزفول با اشاره به نقش ورزش در سلامت جسم و روان جامعه تصریح کرد: برای تحقق اهداف حوزه ورزش، همکاری همه دستگاههای شهرستان ضروری است؛ هیچ نهادی بهتنهایی قادر به پیشبرد این مأموریت نیست.
وی از برنامهریزی ویژه برای هفته ورزش و تربیتبدنی خبر داد و بر تعامل مستمر میان اداره ورزش، شهرداری و سایر نهادها برای ترویج فرهنگ ورزش همگانی تأکید کرد.
