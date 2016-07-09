توسعه راه ها زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در نشست حمل و نقل و ایمنی سفر با اشاره به اینکه توسعه راه ها و محور های ارتباطی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: چهار خطه شدن جاده های استان چهارمحال و بختیاری موجب توسعه این استان در همه حوزه ها می شود.

وی افزود: توسعه جاده های ارتباطی و استاندار سازی آنها موجب افزایش ورود مسافر و گردشگر و رونق استان چهارمحال و بختیاری می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طی فعالیت دولت اقدامات قابل توجهی در مسیر توسعه جاده های این استان انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید استاندارد سازی محور های پر تردد مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، ادامه داد: توسعه جاده ها موجب افزایش سرمایه گذاری در سطح استان می شود که این امر موجب ایجاد اشتغال می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در تعطیلات عید فطر مسافران بسیاری وارد استان چهارمحال و بختیاری شدند.