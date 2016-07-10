به گزارش خبرنگار مهر، انگار پلی استیشن بازی می‌کنند به جای فوتبال، دقیقا مثل این می ماند که بازیکنان پرسپولیس نه در یک لیگ واقعی که در بازی کامپیوتری در حال مسابقه دادن باشند، دقیقا به آن می ماند که به جای دویدن، عرق ریختن، مبارزه واقعی انجام دادن، در خواب به سر ببری و خواب درگیری و مبارزه ببینی و در خواب حریف خودت را ضربه کنی! این حکایت برخی بازیکنان پرسپولیس است که این روزها در فضای مجازی، زندگی می‌کنند و مدام از خودشان عکس می‌گذارند و به اندازه سه وعده صبحانه و نهار و شام عکس جدید و لابد فالوئر جدید رو می‌کنند.

خاطره ای از علی پروین

علی پروین که دستور داده بود گوشی‌های موبایل را جمع آوری کنند، چشم های تیله ای اش را غضبناک کرد، در هتل لاله در انتظار فردا بود و دربی‌هایی که بیشتر شبیه به جنگ‌های جهانی بود تا فوتبال اما خبر رسیده بود که یکی دو تا از بازیکنان سیم کارت و گوشی های دوم و یدک خودشان را به اردو آورده اند تا شب بتوانند با آنها حرف بزنند.

پروین به ایرج جنگی گفت بگو همه بیان اینجا تو سالن، همه که آمدند پروین یکی از آن جلسات معروفش را گذاشت و آمار برخی را گذاشت کف دستشان که کجا رویت شده بوده اند و چه کار می کرده اند. بعدش هم گفت بروید خودتان گوشی های دوم را بیاورید تحویل محمود خان خوردبین بدهید.

آن روز همه به هم نگاه کردند و چند نفری گوشی و سیم کارت دوم را آوردند و تحویل دادند تا مبادا علی آقا بیشتر کارهایشان را رو کند. پروین هم دست آخر گفت: خجالت بکشید فردا شما باید برای چند میلیون نفر بجنگید دنبال سیم کارت و گوشی هستید؟ بروید به موقع بخوابید.

بازگشت به دنیای مجازی

به امروز برمی گردیم، صفحات محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، بیرانوند، کامیابی نیا و گلویچ را می بینیم، آنها می روند و در اردوی تدارکاتی می دوند و بعد یک عکس یهویی با خودشان و با همدیگر می گذارند در فضای مجازی! دوباره چند ساعت بعد، باز هم چند دقیقه بعد، دوباره و دوباره!

آنها باید ظهر بخوابند، باید شب به موقع بخوابند، باید تمرکز داشته باشند، باید به لیگ فکر کنند، به حریف‌ها، به بازی تدارکاتی، به بیشتر دویدن و دندان روی هم فشار دادن اما وقت نمی کنند سفری هم از دنیای مجازی به دنیای واقعی داشته باشند انگار. امروز خود علی پروین هم جلوی این بازیکنان با استعداد و سر به هوا عاجز است، خودش هم در اینستاگرام انگار با اینها احوال پرسی می کند، این ستاره ها انگار نمی دانند که میلیاردها تومان می گیرند تا هیچ کاری به جز فوتبال نداشته باشند.

این گروه مجازی فوتبال را انگار فراموش کرده اند، انگار پلی استیشن بازی می‌کنند!