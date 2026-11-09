به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی رییس حوزه هنری استان قم در نشست هماهنگی برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم کوروش زارعی که پیش از ظهر دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ در حوزه هنری استان قم برگزار شد، به همراه کارشناسان این مجموعه، ابعاد مختلف اطلاع‌رسانی و تمهیدات اجرایی مراسم را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه شایسته‌تر آیین تشییع و تدفین این هنرمند انقلابی فقید در قم در دستور کار قرار گرفت و راهکارهای اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت نهادهای مرتبط بررسی شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم کوروش زارعی روز چهارشنبه ۲۰ آبان در شهر قم برگزار خواهد شد و حوزه هنری استان قم نیز با توجه به پیشینه فعالیت حرفه‌ای و ارتباط دیرینه این هنرمند با مجموعه، پیگیری امور مربوط به برگزاری مراسم را بر عهده گرفته است.

نهادهای استان برای برگزاری مراسم اعلام آمادگی کردند

در بخش دیگری از این نشست، ارتباط و رایزنی با مسئولان و رابطان دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی استان قم با هدف هماهنگی بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های موجود انجام شد.

در همین راستا، تماس‌هایی با رابطان استانداری قم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، شهرداری کلان‌شهر قم، بسیج هنرمندان قم و دفتر نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی برقرار شد.