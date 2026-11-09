به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۵ با روندی عمدتاً افزایشی همراه شد. بررسی قیمت‌ها در مقایسه با روز یکشنبه ۱۷ آبان نشان می‌دهد بیشتر انواع طلا و سکه افزایش قیمت داشته‌اند، هرچند نیم‌سکه برخلاف جریان کلی بازار با کاهش نرخ مواجه شده است.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۵ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. این در حالی است که قیمت این فلز گران‌بها در روز گذشته ۲۵ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۲۰۰ تومان بود؛ به این ترتیب طلای ۱۸ عیار طی یک روز ۲۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان، معادل حدود ۰٫۸۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.

همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار امروز به ۳۴ میلیون و ۳۶ هزار تومان رسید، درحالی‌که نرخ روز گذشته آن ۳۳ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود. بنابراین طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۲۹۶ هزار و ۱۰۰ تومانی همراه شد.

مظنه تهران نیز از ۱۰۹ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در روز یکشنبه به ۱۱۰ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان در روز دوشنبه رسید که نشان‌دهنده افزایش ۹۶۵ هزار تومانی است. در بازارهای جهانی نیز اونس طلا از حدود ۴ هزار و ۷۰ دلار به ۴ هزار و ۱۰۰ دلار افزایش یافت و رشد ۳۰ دلاری را ثبت کرد.

در بازار سکه نیز روند قیمت‌ها عمدتاً صعودی بود. سکه تمام طرح جدید که روز گذشته ۲۵۷ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان قیمت داشت، امروز به ۲۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان گران شد.

سکه تمام طرح قدیم نیز بیشترین افزایش قیمت را در میان قطعات سکه تجربه کرد. این سکه از ۲۴۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان در روز گذشته به ۲۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در امروز رسید و با رشد ۳ میلیون و ۵۶۰ هزار تومانی همراه شد.

در مقابل، نیم‌سکه برخلاف روند کلی بازار کاهش قیمت داشت. نرخ این قطعه از ۱۳۶ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان در روز یکشنبه به ۱۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در روز دوشنبه رسید که بیانگر افت یک میلیون و ۳۰ هزار تومانی است.

ربع‌سکه نیز با افزایش ۳۴۰ هزار تومانی از ۷۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان به ۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه گرمی در معاملات امروز ۳۷ میلیون تومان اعلام شد، اما نرخ قابل اتکایی از روز گذشته برای مقایسه آن در دسترس نیست.