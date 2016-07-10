به گزارش خبرنگار مهر، رضا سقاء خراسانی شامگاه شنبه در اولین جشنواره مهارتی و حرکتی شهرستان گناباد اظهار کرد: یکی از مشکلات امروز کشور ما بحث بیکاری در بین قشر جوان است و تنها راه برون رفت از این مشکل مهارتآموزی جوانان جویای کار است.
وی با اشاره به اهمیت وجود نیروهای ماهر در یک کشور گفت : هدف از برگزاری جشنوارههایی همچون جشنواره مهارتی ـ حرکتی در سطح ایران در ابتدا فرهنگ سازی در جهت سوق دادن نیروهای جویای کار به سمت مهارت آموزی است.
معاون آموزشی پژوهشی فنی و حرفهای خراسان رضوی افزود: همانطور که در جامعه به پزشک خوب نیاز داریم حتما به یک نانوای خوب هم نیاز داریم، اگر دور ریز نان داریم به دلیل خوب پخته نشدن نان است و این به عدم مهارت نانوا در پخت بر میگردد.
وی ادامه داد : همچنین ما به مکانیک و کشاورز ماهر نیاز داریم، کشاورزی که مهارت داشته باشد میتواند در استفاده بهینه از خاک و آب نقش خوبی ایفا کند.
امام جمعه گناباد نیز در این مراسم با اشاره به آموزههای دینی در حوزه کسب مهارت اظهار کرد: در آموزههای دینی ما اهمیت زیادی به مهارت آموزی داده شده است به طوری که حضرت علی می فرمایند ارزش هر انسانی به مهارت اوست.
حجتالاسلام حسن صادقی نسب با انتقاد از برخی دانشگاهها گفت: متاسفانه امروزه برخی دانشگاهها فقط مدرک فارغالتحصیلی صادر میکنند اما مشاهده میکنیم کسی که از این دانشگاهها خارج میشود دارای هیچ گونه مهارتی نیست.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال اقدام وعمل تصریح کرد : هیچ وقت نباید منتظر باشیم که بخشنامهای صادر شود و یا تهران برای ما کاری انجام دهد، نیروهای ما در سطح شهرستان باید به فکر باشد و در خصوص اشتغال جوانات به صورت جدی وارد شده و اقدامات خوبی را انجام دهند که از این اقدامات خوب می توان به همین جشنواره مهارتی –حرکتی اشاره کرد.
گفتنی است در حاشیه این جشنواره از دو طرح نوآورانه که رونمایی شد.
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