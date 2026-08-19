https://mehrnews.com/x3cQVB ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ کد مطلب 6921866 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ تجمع شبانه مردم سلماس در حمایت از وطن ارومیه - سلماسی ها در ادامه اجتماعات شبانه، حمایت خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند. دریافت 25 MB کد مطلب 6921866 کپی شد مطالب مرتبط مردم بیله سوار ایستاده در میدان مقاومت یکصد و هفتاد و دومین شب تجمع حماسی مردم اردستان خوانخواهی امام شهید در شهرکرد به موج ۱۷۲ رسید تجمع شبانه مردم خوانسار در میدان امام خمینی(ره) برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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