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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

تجمع شبانه مردم سلماس در حمایت از وطن

تجمع شبانه مردم سلماس در حمایت از وطن

ارومیه - سلماسی ها در ادامه اجتماعات شبانه، حمایت خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند.

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کد مطلب 6921866

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