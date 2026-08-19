به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایتخواه شامگاه چهارشنبه در صد و هفتاد و دومین تجمع مردم یاسوج، با قدردانی از حضور مردم در مراسمهای اربعین اظهار کرد: از همه مبلغین، مداحان، رسانهها، صداوسیمای استان و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی که برای برگزاری باشکوه این مراسمها تلاش کردند، قدردانی میکنم.
وی با اشاره به جایگاه فرهنگ دینی و ضرورت توجه به سبک زندگی اسلامی افزود: اگر در جامعهای سفرههای رنگین و رفاه ظاهری فراوان باشد اما دین و معنویت در آن جامعه کمرنگ شود، باید نسبت به آینده آن جامعه نگران بود.
آزادگان و رزمندگان؛ سرمایههای عزت ایران
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان گفت: اگر امروز قدرت، عزت و استقلالی داریم، حاصل مجاهدت رزمندگان و آزادگانی است که در سختترین میدانها ایستادگی کردند.
هدایتخواه ادامه داد: در میدان جنگ جهانی نیز بسیاری از ملتها و جریانهای مقاومت از مجاهدان ایرانی الگو گرفتهاند و این نشاندهنده اثرگذاری مقاومت ملت ایران در منطقه و جهان است
وی با اشاره به اظهارات برخی مسئولان سابق آمریکایی درباره دشواری جنگ با ایران تصریح کرد: دشمنان اعتراف کردهاند که در جنگهای مختلف خسته شدهاند، اما آنچه در میدان نبرد با ایران تجربه کردند، از سختترین ضرباتی بوده که در تاریخ خود متحمل شدهاند.
آمریکا و انگلیس همواره به دنبال سلطه بر ایران بودند
هدایتخواه با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد و دخالت آمریکا و انگلیس در تحولات سیاسی ایران گفت: دخالت آمریکا در امور ایران موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست، بلکه پیش از انقلاب اسلامی نیز این کشور همواره به دنبال سلطه بر ایران و بازگرداندن ساختار وابسته به کشور بود.
وی افزود: در دوران پهلوی، تصمیمهای اساسی کشور در بسیاری از موارد بدون اراده ملت ایران و تحت تأثیر قدرتهای خارجی اتخاذ میشد و این مسئله اوج تحقیر و وابستگی کشور بود.
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: حتی اگر ایرانی باشیم و مسلمان و شیعه هم نباشیم، خاطرات آن دوران برایمان قابل توجه است؛ اینکه بیگانه در کشور مسلط باشد و مردم در خانه و سرزمین خود احساس عزت و استقلال نکنند، قابل پذیرش نیست.
امروز آمریکا باید از صحنه مقابله با ایران حذف شود
هدایتخواه با بیان اینکه انقلاب اسلامی به تحقیر تاریخی ملت ایران پایان داد، گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی و مجاهدت امام خمینی(ره)، شهدا و مردم، ایران اسلامی با قدرت در برابر آمریکا ایستاده است.
وی افزود: در گذشته میگفتیم باید فکری برای حذف رژیم صهیونیستی از صحنه مقابله با ملت ایران کرد، اما امروز شرایط به جایی رسیده است که باید برای حذف آمریکا از این صحنه فکر کنیم.
هدایتخواه با تأکید بر اینکه جنایتها و خیانتهای آمریکا بیپاسخ نخواهد ماند، تصریح کرد: آمریکای جنایتکار باید پاسخ جنایتها و خیانتهای خود را دریافت کند و ملت ایران نشان داده است که در برابر تهدید و فشار عقبنشینی نخواهد کرد.
ملت ایران در میدان ایستاده است
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمها گفت: ملت ایران در سالهای گذشته با کمبودها و مشکلات مختلف مواجه بوده، اما در برابر فشار دشمن ایستاده است.
هدایتخواه افزود: در شرایطی که جنگ و فشار اقتصادی میتواند کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد، ملت ایران با وجود همه مشکلات همچنان در میدان ایستاده و از آرمانهای خود دفاع میکند.
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: قرار گرفتن ایران در برابر مجموعهای از قدرتهای سیاسی، نظامی و اقتصادی جهان و ایستادگی ملت، خود یک اتفاق بزرگ و نشانهای از اراده و عنایت الهی است.
حفظ اخلاق و معنویت، مطالبه جدی جامعه است
هدایتخواه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به اخلاق و معنویت در جامعه گفت: برای حاکمیت اخلاق و معنویت در جامعه اسلامی، شهیدان بسیاری تقدیم شده و مبارزات فراوانی صورت گرفته است.
وی با انتقاد از گسترش برخی ناهنجاریهای فرهنگی و اخلاقی ادامه داد: نباید نسبت به مسائل اخلاقی و دینی بیتفاوت باشیم و لازم است جامعه نسبت به آسیبهایی که اخلاق و معنویت را تهدید میکند، حساسیت داشته باشد.
هدایتخواه خاطرنشان کرد: تغییرات فرهنگی و فاصله گرفتن از ارزشهای دینی معمولاً یکباره اتفاق نمیافتد، بلکه ممکن است به تدریج و گامبهگام شکل بگیرد؛ بنابراین باید نسبت به این روند هوشیار بود.
وی با اشاره به واقعه عاشورا گفت: کسانی که در برابر امام حسین(ع) ایستادند، الزاماً افرادی با پیشینه و ظاهر مشخص نبودند؛ بسیاری از آنان خود را مسلمان میدانستند. بنابراین جامعه باید همواره مراقب باشد تا در مسیر انحراف قرار نگیرد.
مسئول جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در پایان تأکید کرد: باید نسبت به مسائل فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی دغدغهمند باشیم و اجازه ندهیم آسیبهایی که با ارزشهای دینی و اخلاقی جامعه در تضاد است، به یک امر عادی تبدیل شود.
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