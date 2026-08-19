جزئیات برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا(ع) اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد گفت: مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین قائد امت، شهید آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمت‌الله علیه) همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع)، در حرم مطهر رضوی انجام می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی تصریح کرد: این مراسم شامگاه پنجشنبه، ۲۹ مرداد، همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری (ع) بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این ویژه برنامه که با اجرای مجید یراقبافان همراه است، ابتدا کلیپ بیانات رهبر شهید انقلاب پخش می‌شود؛ سپس حاضران میهمان اجرای قطعه‌ای هنری با نوای گروه سرود و هم‌خوانی آوای ارادت با موضوع باید برخاست می‌شوند.

شریعتی نژاد با بیان اینکه در این مراسم نوای ملکوتی قرآن با صدای ۲ نفر از قاریان ممتاز و بین‌المللی آستان مقدس رضوی، جلیل اشرفی و علیرضا رضایی، طنین‌انداز خواهد شد، گفت: اجرای برنامه مرثیه‌سرایی و ذکر مصیبت با نوای جعفر ملائکه و پخش کلیپی از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی خاطرنشان کرد: در کنار این، در این مراسم حجت‌الاسلام علی علیزاده به ایراد سخنرانی می‌پردازد و قرائت دعای کمیل با نوای محمد حسینی ادامه خواهد یافت و مرثیه‌سرایی و عزاداری توسط کاظم غلامشاهی، پایان‌بخش مراسم عزاداری شب شهادت امام حسن عسکری (ع) و چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی خواهد بود.