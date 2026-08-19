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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

۱۷۲ شب حضور؛ روایت ماندگار مردم ارومیه در خیابان

۱۷۲ شب حضور؛ روایت ماندگار مردم ارومیه در خیابان

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی و در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6921861

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