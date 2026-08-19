https://mehrnews.com/x3cQVv ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ کد مطلب 6921861 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ ۱۷۲ شب حضور؛ روایت ماندگار مردم ارومیه در خیابان ارومیه - مردم ولایی ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی و در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6921861 کپی شد مطالب مرتبط مردم بیله سوار ایستاده در میدان مقاومت شب صد و هفتاد و دوم؛ خونخواهی لنگرودیها ادامه دارد دفاتر سازش در محلات حاشیهنشین خوزستان راهاندازی شد یکصد و هفتاد و دومین شب تجمع حماسی مردم اردستان خوانخواهی امام شهید در شهرکرد به موج ۱۷۲ رسید سرمربی ملوان: شایسته پیروزی بودیم برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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