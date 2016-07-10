به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی اصل تهیه کننده سریال تلویزیونی «تاریکی شب، روشنایی روز» با تاکید بر فیلمنامه سریال گفت: این اثر حتماً برای مخاطبان جذاب خواهد بود زیرا جنس قصه از خود مردم انتخاب شده است.

این تهیه کننده درباره هدف خود از ساخت این مجموعه توضیح داد: اصلی ترین دلیل من فیلمنامه خوب و پر کشش سریال بود. بعد از تولید سریال تلویزیونی «آوای باران» حدود ۲۵ تا ۳۰ فیلمنامه به دست من رسید اما من را جذب نکرد ولی وقتی فیلمنامه حجت قاسم زاده را مطالعه کردم دوست داشتم و احساس کردم کار خوبی هم خواهد شد.

وی ادامه داد: فیلمنامه نقطه شروع یک اثر متفاوت است و اگر فیلمنامه در ابتدا نقص داشته باشد، نمی توان انتظار کار خوبی هم داشت.

این تهیه کننده با اشاره به محتوای سریال «تاریکی شب، روشنایی روز» تصریح کرد: معمولاً در آثار انقلابی کمتر به نقش مردم پرداخت شده است. به همین دلیل ما در این سریال به نقش مردم در شکل گیری انقلاب می پردازیم. در واقع قصه از جنس خود مردم است. در مجموع یکی دیگر از دلایل من برای پذیرش تهیه سریال «تاریکی شب، روشنایی روز» این بود که علاقه مند بودم سریالی با محوریت انقلاب داشته باشم و به شدت وظیفه خودم می دانستم در این حوزه کاری انجام بدهم و برایم اهمیت داشت.

هاشمی اصل با بیان اینکه اواخر تیر فیلمبرداری کار آغاز می شود، عنوان کرد: به تعبیرم این سریال را هم عوام می پسندند و هم خواص آن را دوست خواهند داشت. در مجموع فکر می کنم مورد پسند همه اقشار مردم باشد.

وی درباره انتخاب حجت قاسم زاده اصل به عنوان کارگردان سریال گفت: قاسم زاده اصل خودش فیلمنامه را نوشته بود قبلاً از او سریال «یادآوری» و چند تله فیلم را تماشا کرده بودم و به نظرم کارگردانی خوب و به کارش مسلط است.

این تهیه کننده درباره انتخاب بازیگران مد نظر خود گفت: به شکل نسبی این اتفاق افتاد البته نه مطلق. ما برای این پروژه نیاز به بازیگرانی در شرایط سنی ۵۰ و ۶۰ سال داشتیم. ضمن اینکه باید چهره هایی را انتخاب می کردیم که با فضای دوران قبل و حین انقلاب همخوانی داشته باشد. همین مساله کار را دشوارتر می کرد. این سریال در دو مقطع زمانی اتفاق می افتد. دو سال قبل از انقلاب و حین انقلاب و زمان حال. به همین دلیل نیاز به لوکیشن های خاص داشتیم.

در این سریال فرهاد قائمیان نقش اصلی را بازی می کند. همچنین امین زندگانی، لیلا اوتادی هم به جمع بازیگران این مجموعه اضافه شدند. چندی پیش از حضور علیرضا جلالی تبار و احسان امانی به عنوان بازیگران این پروژه خبر داده شده بود.

بیش از ۷۰ درصد قصه در زمان حال روایت می شود و ۳۰ درصد ماجرا در گذشته رخ می دهد. عوامل پشت دوربین این سریال عبارتند از: مدیر تصویربرداری: سهیل نوروزی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح گریم: ایمان امیدواری، مدیر صدابرداری: منصور شهبازی، مدیر تولید: بهزاد هاشمی، برنامه ریز: مجید رضا فاضلی، عکاس : هانیه رستمی، صداگذار علی علویان و مدیر تدارکات امیر یمینی.

سریال «تاریکی شب، روشنایی روز» در ۱۴ قسمت ۴۵ دقیقه ای به قلم حجت قاسم زاده اصل در مرکز گسترش فیلمنامه نویسی رسانه ملی به نگارش درآمده است.