تخریب بقیع از اقدامات غیرعقلایی وهابیون بود/ همه باید فریاد بزنند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در هشتم شوال سال ۱۳۴۴ هجری قمری پس از اشغال مکه، وهابیان به سرکردگی عبدالعزیزبن سعود روی به مدینه آوردند و پس از محاصره و جنگ با مدافعان شهر، سرانجام آن را اشغال کرده، مأمورین عثمانی را بیرون کردند و به تخریب قبور ائمه بقیع و دیگر قبور همچنین قبر ابراهیم فرزند پیامبر اکرم(ص)، قبور زنان آن حضرت، قبر ام البنین(س) و قبر عبدالله پدر پیامبر(ص) و اسماعیل فرزند امام صادق(ع) و بسیاری قبور دیگر پرداختند.

ضریح فولادی ائمه بقیع که در اصفهان ساخته شده بود و روی قبور حضرات معصومین امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق(ع) قرار داشت از جا در آورده، بردند. اما این اولین حمله آنان به مدینه نبود. آنان در سال ۱۲۲۱ هجری نیز یک بار دیگر به مدینه هجوم برده، پس از یک سال و نیم محاصره توانسته بودند آن شهر را تصرف کنند و پس از تصرف اقدام به غارت و تخریب قبرستان بقیع کردند.

وهابیان، ساختن گنبد و ضریح و بقعه و... بر روی قبور را حرام و تخریب آن را واجب‌می‌دانند که در این مسئله پیرو پیشوای خود، «ابن تیمیه» و شاگرد او «ابن‌جوزیه» هستند؛ از این‌رو آنان طی چند قرن اخیر، تا آنجایی که ‌توانسته‌اند مشاهد و زیارتگاه‌ها را ویران‌کردند و حتی قبور ائمه بقیع و قبر امام حسین(ع) را نیز استثنا نکرده‌اند.

آنان ساختن آرامگاه بر روی قبور را نوعی شرک و کفر می‌پندارند، هرچند که وهابیان برای اثبات این باور خود راهی جز استفاده از تهدید و خشونت ندارند، اما باید دانست آن‌ها همواره برای تخریب مراقد ائمه اطهار از عراق و شام تا جنوب دریای سرخ و غرب و شرق جهان اسلام تلاش‌کرده‌اند.

کینه وهابیت برای تمامی مسلمانان به‌ویژه شیعیان نامی آشناست؛ چراکه وهابیان سعودی همواره برای انهدام وتخریب قبور ائمه و اهل‌بیت پیامبر(ص) تلاش‌کرده‌اند و در این میان آثار دینی بی‌شمار شهرهای مکه و مدینه، اماکن زیارتی این شهرها بیش از دیگر اماکن در معرض اعمال نابخردانه سردمداران وهابی قرار گرفته‌است و آنان در واقع با تخریب بقیع، احساسات مسلمانان را جریحه‌دار و برای جداکردن مسلمانان از میراث درخشان اسلامی خود تلاش‌کرده‌اند.

تخریب بقیع و قبور مطهر ذریه رسول خدا(ص)، اهل‌بیت پیامبر(ص) و بهترین صحابه و خاندان ایشان از جنایت‌های نابخشودنی سعودی‌های وهابی در طول تاریخ است که تاکنون دوبار قلب شیعیان و عاشقان ائمه اطهار(ع) را جریحه‌دار و احساسات آنان را برانگیخته‌است

حجت الاسلام سید محمد واعظ موسوی، استاد حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالروز تخریب قبرستان بقیع اظهار کرد: وهابیت ساخته دست استعمار و انگلیس است که با هدف ایجاد اختلاف در بین امت اسلامی و به فراموشی سپردن سابقه درخشان مسلمانان تأسیس و پشتیبانی شده است عاملان این حرکت نسنجیده و ظالمانه تخریب بقیع به سزای اعمالشان می‌رسند.

وی ادامه داد: حکومت آل سعود نیز و صهیونیست و وهابیت به عنوان ضلع سوم این فرقه ضاله دست به دست همدیگر دادند تا سابقه درخشان اسلام و مسلمانان را با انجام اقدامات کورکورانه و مهندسی شده از بین ببرند و اختلاف و تفرقه به وجود آورند.

استاد حوزه علمیه گفت: همه ملت‌ها همواره درصدد حفظ میراث‌ فرهنگی و باستانی خویش هستند اما وهابیت در این میان هیچ اعتقادی به حفظ این آثار و بناهای تاریخی مسلمانان و بقاع متبرکه ندارد وحتی نسبت به حفظ اساس اسلام نیز هیچ دلبستگی ندارد.

حجت الاسلام واعظ موسوی ادامه داد: وهابیت به دنبال انجام مأموریت برنامه‌ریزی شده توسط استکبار هستند تا اسلام را به فراموشی بسپارند و به یک امت بی‌اساس و پایه تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه امروزه گذشتگان که روشنی بخشی زیادی در جامعه داشته‌اند از سوی عده‌ای معاند مورد کینه و لجاجت قرار گرفتند، تصریح کرد: شیعه با تمسک به آیات قرآن کریم و نقل داستان‌های انبیاء درصدد ساختن جامعه آرمانی است و وهابیت به دنبال نابود کردن همین هدف و مبارزه با شیعه و یادگارهای اسلام است.

این استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: وهابیت با برداشت‌های غلطی که از باورهای توحیدی دارد دست به تخریب بقیع زد؛ چرا که توسل به بزرگان دین را شرک می‌داند و در همین راستا برای خود تکلیف ایجاد کردند تا با همه مقابر و زیارتگاه‌ها مبارزه کنند چون این‌ها را مظهری از شرک می‌دانند.

حجت الاسلام واعظ موسوی با بیان اینکه اماکن مقدس نماد توحید و مرکز یکتاپرستی بوده‌اند و همواره پیروان خود را دارد، اظهار داشت: وهابیت جاهل به هیچ وجه حاضر نیست چنین واقعیت‌هایی را در مورد توسل بپذیرد و با استفاده از دلارهای نفتی آل سعود و نقشه‌های صهیونیست به عنوان مزدور سرسپرده به مأموریت خویش می‌پردازد.

وی اضافه کرد: وهابیت با این حمایت‌ها دارای قدرت زیادی شده است که اهل سنت نیز در مقابل اینان مجبور به سکوت هستند و فریادهای مظلومیت شیعه نیز به جایی نمی‌رسد و نیاز به یک اقدام جدی بر علیه آنان آشکار است.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه نباید برای سکوت بهانه‌ای وجود داشته باشد، گفت: همه مسلمانان باید فریاد خود را علیه وهابیت و اقدامات جاهلانه و عملیات ارهابی آنان سر دهند تا این فرقه ضاله را به زباله‌دان تاریخ بیندازند و رهبری و ارشاد معنوی جامعه مسلمان را بر عهده گیرند.

حجت الاسلام واعظ موسوی گفت: مسلمانان باید بقاع متبرکه را بازسازی کنند و از این کانون‌های دینی به‌عنوان مراکز انتشار باورهای دینی، انسجام و وحدت بیشتر خود بهره ببرند.

حجت الاسلام محمد صادق یوسفی مقدم، مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم نیز در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جریان تخریب قبور مطهر بقیع از اندیشه‌های انحرافی وهابیت نشأت گرفته است و این جریان توسط استعمار حمایت شد و هم اکنون نیز وهابیت دارای قدرت شده و تمام جهان اسلام را تحت فشار خویش قرار داده است.

وی ادامه داد: قبرستان بقیع، مهم‌ترین قبرستان در اسلام است که بخش مهمی از تاریخ اسلام را در خود جای داده و کتاب بزرگ و گویایی از تاریخ مسلمانان است.

حجت الاسلام یوسفی مقدم با اشاره به اینکه وهابیت با روش غیر عقلایی سلطه خود را بر بسیاری از کشورهای اسلامی گستردند و هم چنان به دنبال گسترش اندیشه غلط خود هستند، تصریح کرد: جریان تخریب بقیع نمونه اقدامات غیر منطقی و غیر عقلایی تفکرات وهابی بود که رخ داد و هم‌چنان ادامه پیدا کرد و امروز به شکل وحشیانه‌تر در بلاد اسلامی خودنمایی می‌کند.

مدیر مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم افزود: جهان اسلام باید با روشنگری، برگزاری نشست‌ها، تدوین کتب و مقالات جهانی به مبارزه با تفکر غلط وهابیت پرداخته که جوانان تحت تأثیر این اندیشه غلط قرار نگیرند.

وی با اشاره به اینکه تخریب بقاع متبرکه از مبانی اندیشه وهابیت است، عنوان کرد: وهابیت و اقدامات جاهلانه آنان تنها مختص به شیعه یا اهل سنت نیست، بلکه باید تمامی جهان اسلام با همدیگر برای نابودی این فرقه ضاله تلاش کنند و نیاز به روشنگری و بیدارگری داریم تا توده‌های مردم از صدمات این جریان فکری آگاه شوند.

حجت الاسلام یوسفی مقدم با تأکید بر اینکه فرهنگ مقابله با وهابیت باید جهانی شود، گفت: تمامی جهان اسلام و علمای تشیع و اهل سنت باید در مقابل جریان وهابیت بایستند و اجازه ندهند که وهابیت به افکار انحرافی خود دامن بزند.