به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل مقام معظم رهبری در اجلاس دبیران استان های سراسر کشور حزب موتلفه اسلامی در خصوص این حزب اظهار داشت: بنده هر زمانی در مجموعه موتلفه اسلامی حضور پیدا می کنم احساس می کنم در جمع خودی ها هستم و کمتر جمع سیاسی مانند موتلفه اسلامی است که نسبت به آن احساس نزدیکی فکری داشته باشم.

عضو هیات نظارت بر برجام در ادامه با اشاره به سالگرد توافق برجام بیان داشت: آمریکایی ها به تعهدات خود در برجام عمل نکرده اند، تحریم ها به طور کامل برداشته نشده و متاسفانه برخی شروط مقام معظم رهبری در برجام رعایت نشده است.

وی افزود: اوباما باید بنویسد که تحریم ها برداشته شود اما برخلاف تعهد آنها، هنوز اوباما اینکار را انجام نداده است. ما به تعهدات خود قبل از زمانی که مشخص کرده بودند عمل کردیم اما متاسفانه طرفهای غربی هنوز تحریم ها را برنداشته اند.

ولایتی تصریح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند آمریکایی ها شاید تحریم های هسته ای را بردارند اما به بهانه های دیگر دو مرتبه تحریم ها را از سر می گیرند که این موضوع مورد قبول ایران نیست. هدف از برجام این بود که ما برخی کارهای هسته ای را محدود کنیم وطرف مقابل تسهیلات مختلف را برای ایران فراهم و تحریم ها را بردارد تا مشکلی در ارتباطات به خصوص ارتباطات اقتصادی نداشته باشیم اما هنوز تعهدات آنها عملی نشده است.

وی با اشاره به موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه بیان داشت: ایران اسلامی امروز مقتدر تر از هر زمانی است و بعد ازاسلام هیچگاه اقتدار امروز را نداشته ایم، مردم با اعتقادات خود در میدان حضور دارند و این روزها می بینیم برای دفاع از حرم و اعزام به عنوان مدافعان حرم صف می بندند و این همان ارزشهایی است که حکومت را قدرت می بخشد.

مشاور عالی مقام معظم رهبری همچنین با اشاره به وضعیت عراق گفت: کمر داعش در فلوجه شکست و عراق تثبیت شده است، آیت الله العظمی سیستانی به میدان آمده اند، عراق یکی از مهمترین کشورهای عربی است و در قضیه اخیر که عده ای با تحصن به دنبال تغییراتی بودند باید مر قانون رعایت می شد و همینگونه نیز شد.

وی در ادامه با اشاره به تحرکات کردها در منطقه اظهار داشت: آمریکایی ها در منطقه به دنبال تقویت کردهای سوریه و اتصال آنها به کردهای عراق و دیگر کشور ها و تشکیل کردستانی مستقل هستند که این خطری بالقوه می باشد. اگر کردها مستقل شوند اسرائیل دومی شکل می گیرد.

ولایتی خاطر نشان کرد: خوشبختانه امیدواری ما نسبت به مقاومت در منطقه بیش از گذشته است، آینده کشور و منطقه را آنهایی رقم میزنند که در خط مقاومت حرکت می کنند و ما همچنان در کنار خط مقاومت خواهیم بود.