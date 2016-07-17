سند معماری می تواند آشفتگی و نابسامانی معماری را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو؛ رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت تهیه سند یا راه­حلی برای معماری و شهرسازی گفت: متاسفانه در معماری و شهرسازی ما آشفتگی و نابسامانی وجود دارد، در این سال­ها بخش مهمی از داشته­های معماری ما از بین رفته و سند معماری و شهرسازی برای نظم و سامان دادن به این آشفتگی، و هماهنگی نهادها و دستگاههای مسوول تهیه شده است

ایمانی خوشخو با تاکید بر استفاده از نظرات کارشناسی معماران، استادان و نهادهای مرتبط گفت: کارگروه ویژه­ای در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت­و­گوهایی نظرات کارشناسی معماران، استادان و نهادهای گوناگون مانند وزارت راه و شهرسازی و صاحبنظران علاقه­مند را جمع­آوری کرد و این پیش­نویس نتیجه این نظرات است. نمی­توان گفت این سند صد­در­صد بی­نقص است اما تا اندازه­ی زیادی موثر است و تصویب آن می­تواند یک آغاز برای جلوگیری از آشفتگی در زمینه معماری باشد و با اجرای آن نهادها و بخش خصوصی مرتبط با معماری و شهرسازی بایکدیگر هماهنگ خواهند شد. این سند یا راه­حل می­تواند مانند یک ترمز، نابسامانی و آشفتگی معماری و شهرسازی را متوقف کند تا این وضعیت ادامه پیدا نکند. و سپس با اجرای راهکارهای پیشنهادی سمت و سوی معماری کشور در جهت اهداف مشخص شده که بر پایه ریشه های دینی و ملی هدف گذاری شده تنظیم شود. ساختار سند هم بر اساس ساختار رایج اسناد در شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده است.

رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: یکی از دلایلی که سبب شده معماری ما به نتیجه نرسد این باور است که در زندگی امروز نمی توانیم معماری گذشته را داشته باشیم و به ناچار تخریب سنت را در دستور کار قرار دادیم در حالی که بسیاری از کشورهای غربی با تخریب سنت به مدرنیته و تجدد نرسیدند بلکه سنت­ها را حفظ کردند. اما ما مکان­ها و معماری گذشته را از بین می بریم و به جای آنها فضاهایی فاقد حس تعلق ساخته می شود.

ایمانی خوشخو در ادامه گفت: سند معماری و شهرسازی اسلامی-ایرانی و سند موسیقی مراحل نهایی را برای ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی طی می کنند و کارگروه ویژه­ای نیز برای تهیه­ی سند تئاتر کشور در کمیسیون هنر و معماری شورای انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

در این جلسه گزارشی از وضعیت معماری و شهرسازی گذشته و معاصر کشور با نمایش تصاویر و کلیات پیش­نویس سند ارائه شد و اعضای کمیسیون هنر و معماری نظرات و پیشنهادهای خود را بیان کردند.