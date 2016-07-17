موزه و نمایشگاه کتاب روحانیت استان بوشهر ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای دبیرخانه جشنواره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری(ره) با اشاره به اینکه در عرصه روحاینت دو کار مهم در استان باید صورت گیرد، گفت: یکی تجلی تاریخ تابناک روحاینت است که به علت های گوناگون مسکوت بوده و در خور و شأن روحاینت استان تبیین نشده است.

امام جمعه بوشهر افزود: تدوین دانشنامه روحانیت استان و ارائه تألیفات، تحقیقات و پژوهش ها نیز تجلی بیشتری داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به محاسن جشنواره علامه بلادی بوشهری اظهار داشت: این جشنواره باعث رشد جامع طلاب، فضلا و روحانیت است که طلاب بسیار قوی و تراز متکب اهل بیت(ع) و انقلاب اسلامی تولید کنیم و استان را از نظر روحاینت به خود کفایی برسانیم.

وی تأکید داشت: یکی از اموری که در رشد جامع روحاینت تأثیرگذار است جشنواره علامه بلادی بوشهری(ره) می باشد که تجلی و محصول روحانیت استان بوشهر است.

امام جمعه بوشهر افزود: این جشنواره یک پنجره شفاف به تاریخ وضعیت علمی، پژوهشی روحانیت استان بوشهر است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به ایجاد مجمع تاریخی روحانیت استان بوشهر گفت: موزه و نمایشگاه کتاب روحانیت در این جشنواره طراحی شود و کتب، اشیاء، فیلم و صوت تاریخی روحانیت به عنوان گنجینه و ذخایر روحانیت برای تاریخ ماندگار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این دیدار حجت الاسلام یوسف جمالی دبیر جشنواره علامه بلادی گزارشی از روند برگزاری این جشنواره را بیان کرد.