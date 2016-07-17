به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم ارمنستان با حضور دوازده فیلم بلند سینمایی از کشورهای کرواسی، روسیه، گرجستان، بلغارستان، اسپانیا، سوییس و ایران در بخش رقابتی برگزار شد.

هادی محقق کارگردان فیلم و مجید برزگر از تهیه کنندگان فیلم که در مراسم اختتامیه جشنواره حضور داشتند، این جایزه را به عباس کیارستمی تقدیم کردند.

این جشنواره دارای کمپ تابستانی کارگاه فیلمسازی است که در دوره های گذشته عباس کیارستمی به عنوان مدرس در این کمپ حضور داشته است.

این جشنواره که معتبرترین رویداد سالانه سینمای کشور ارمنستان به شمار می رود ۹ الی ۱۶ جولای سال ۲۰۱۶ میلادی در شهر ایروان برگزار شد و فیلم «ممیرو» موفق به دریافت جایزه معتبر زردآلوی نقره ای از این جشنواره شد.

جایزه کلیسای جهانی ویژه تقدیر از آثاری است که به بهترین شکل به اعماق نهفته وجود انسان‌ها پرداخته و آلام، احساسات و امیدهای انسان را کاوش می‌کند. این جایزه به بهترین فیلم معنوی در جشنواره اعطا می شود.

فیلم «ممیرو» به تهیه کنندگی رضا محقق و مجید برزگر پیش از این جوایز بهترین فیلم از جشنواره بوسان کره جنوبی و پونای هند را کسب کرده است.

هادی محقق کارگردان فیلم «ممیرو» پس از دریافت جایزه، از استقبال خوب مردم ایران از فیلم در سینماهای «هنر و تجربه» همزمان با دیده شدن فیلم در جشنواره های بین المللی، ابراز خرسندی کرد.

فیلم «ممیرو» از ۱۹ تیرماه تا اول شهریور در سینماهای «هنر و تجربه» اکران عمومی می شود.