ادای احترام جشنواره سینمایی کوبا به عباس کیارستمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیسپان تی وی، برای ادای احترام به فیلمساز فقید ایرانی بخشی با عنوان «جهان تصویری اطراف عباس کیارستمی» در جشنواره بین‌المللی سینمای جدید آمریکای لاتین برگزار شد. در این بخش که یکی از بخش‌های خارج از مسابقه جشنواره بود، آثار دانشجویان این کارگردان ایرانی ارایه شد.

این آثار حاصل کار دانشجویان او در مدرسه بین‌المللی فیلم و تلویزیون سن آنتونیو لوس بانوس است که اندکی پیش از درگذشت وی برگزار شده بود. هر یک از این قطعات نشان دهنده ملیت کارگردان‌هایی بود که در این کارگاه فیلمسازی در کوبا با حضور کیارستمی فیلم ساختند.

کیارستمی پس از برگزاری این کارگاه‌های فیلمسازی که از ۲۶ ژانویه تا ۵ فوریه ۲۰۱۶ برگزار شده بود، تاکید کرده بود که این دانشجویان از بهترین دانشجویانی بودند که او با آنها کارکرده است. وی تاکید کرده بود از آنجا که کارش را با ساخت فیلم کوتاه شروع کرد به این کار عشق می‌ورزد.

وی گفته بود: آمدن به کوبا یک رویا بود و من از سال‌ها پیش گارسیا مارکز و آثارش و نیز فرناندو بری فیلمساز آرژانتینی و خولیو گارسیا اسپینوزا کارگردان کوبایی را می‌شناسم.

جشنواره بین الملی سینمای جدید آمریکای لاتین هر سال در هاوانای کوبا برگزار می‌شود و بر سینمای آمریکای لاتین و منطقه کاراییب تمرکز دارد. در این جشنواره هر سال ۱۰ فیلم از فیلم‌های اخیر اسپانیایی ربان با حضور کارگردان ها و بازیگران آنها در بخش رقابتی به نمایش درمی‌آید.

این جشنواره که امسال از ۸ دسامبر شروع به کار کرد، امروز ۱۸ دسامبر به کار خود خاتمه می‌دهد.