پیشگیری از بروز معلولیت ها یکی از اولویت های اصلی بهزیستی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی ظهر امروز در مراسم گرامیداشت هفته بهزیستی در قروه با تأکید بر اینکه بهتر زیستن یکی از هدف های اصلی سازمان بهزیستی است بیان کرد: آنچه مورد هدف سازمان است در یک کلمه رسیدن به زندگی بهتر و نیز تلاش برای برقراری نشاط در جامعه است.

حسین رسولی با اشاره به برنامه های شاخص بهزیستی، افزود: خدمات بهزیستی شامل سه بخش امور فرهنگی و پیشگیری، امور اجتماعی و توانبخشی برای ارائه به نیازمندان و مددجویان می باشد که خانواده های بی سرپرست، بد سرپرست و معلولان در جامعه هدف این سازمان می باشند.

وی همچنین طرح پیشگیری را بسیار مهم خواند و تصریح کرد: یکی از اهم برنامه های بهزیستی طرح پیشگیری از معلولیت ها برای کاهش ورودی افراد معلول در جامعه بوده چرا که کار در این حوزه از لحاظ هزینه ای مؤثر و نگاه به این طرح بسیار برجسته است.

به گفته رسولی در حال حاضر تلاش برای تقویت بخش غیردولتی و مشارکت های مردمی در رأس اهداف بهزیستی قرار دارد چرا که با حضور تشکل های مردمی رصد آسیب های اجتماعی بهتر صورت خواهد گرفت.

وی گفت: در شهرستان با فعالیت ۴۳ مرکز غیردولتی، نقش سازمان نظارتی شده است و باید گفت این پتانسیل در استان بی نظیر است چرا که قروه در کردستان دارای بیشترین مراکز غیردولتی می باشد.

رسولی وجود خیرین و نیکوکاران در سطح شهرستان را نیز از شاخص های دیگر دانست و عنوان کرد: در سال ۹۴ دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان توسط خیرین به سازمان به صورت نقدی و غیرنقدی اهدا شده است.

وی در خاتمه همیاری و همکاری عموم مردم و مسئولان در برنامه های پیشگیری را در راستای ارتقای سلامت اجتماعی افراد جامعه خواهان شد.