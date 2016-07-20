به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شرح مثنوی معنوی» نوشته ناهید عبقری، نویسنده و مولوی‌پژوه، با نگاهی تطبیقی به مبانی عرفان نظری در ۶ دفتر از سوی انتشارات بانگ نی منتشر شد. عفت‌السادات شهیدی، زهرا رحمانی و نسیم نیک‌پور به عنوان ویراستار، عبقری را در این پروژه همراهی کرده‌اند.

این پژوهش که در ابتدا ۶ هزار صفحه بوده و بنا به دلایل متعدد به حدود چهار هزار صفحه تقلیل داده شد، حاصل ۳۰ سال مطالعه، تفکر و نگارش در موضوعات عرفانی به خصوص مثنوی، دیوان کبیر و دیگر آثار مرتبط با مولانا و برخی آثار برجسته محی‌الدین ابن عربی است.

رویکرد این پژوهش بزرگ که مجموعه‌ای ۶ جلدی با عنوان «شرح مثنوی معنوی با نگاهی تطبیقی به مفاهیم عرفان نظری» است، تحقیق‌ محوری با ارجاع به آثار برجا مانده در ارتباط با مولانا از جمله «مکتوبات»، «مجالس سبعه»، «غزلیات»، «مناقب العارفین» و «فیه‌مافیه» است و چون در سازوکار این شرح تحقیقی، عرفان عملی، با نگاهی تطبیقی به مفاهیم عرفان نظری بررسی می‌شود لذا تحقیق در برخی از آثار ابن‌عربی از جمله «فتوحات مکیه» نیز از عمده بخش‌های این شرح بوده است.

در این راه، به پژوهش‌های عدیده دیگری نیز در این مجموعه پرداخته شده که از میان آنها می‌توان به تحقیق مفصلی درباره «با قصه و حکایات» اشاره کرد. بر همین اساس، در ابتدای دفتر اول و در جلد نخستین، پژوهش مفصلی به این امر اختصاص یافته‌ با این مضامین که قصه و تمثیل چیست؟ نحوه پیدایش حکایات چگونه بوده است؟ در ادبیات ما و جهان چه جایگاهی دارد؟ و چرا کسی از معلمان بشریت و عرفان برای بیان تعالیم از چنین پیمانه‌ای استفاده کرده‌اند؟

علاوه بر این، در ابتدای جلد اول و در قالب یک پژوهش به زندگی مولانا و بزرگان هم عصر او، ارتباط وی با دربار سلاجقه آناتولی، تحقیق در ارتباط با اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آسیای صغیر از قرن پنجم تا هشتم هجری، همچنین پژوهشی در قصص قرآنی و زندگی هر یک از پیامبرانی که در مثنوی به آن اشاره شده، پرداخته شده است.

این کتاب از تحقیقات محققان و تاریخ‌پژوهان پژوهش‌های گروه‌های باستان‌شناسی و حفاری، سنگ‌نوشته‌ها و کتیبه‌ها نیز سود برده تا شرح زندگی و رویدادهای تاریخی را که در مثنوی به آن اشاره شده، روشن، علمی و در عین حال جامع عرضه شود.

ناهید عبقری در مقدمه کتاب آورده است: «کوشیدم که در حد بضاعت خویش به شرح تمامی ابیات مثنوی بپردازم و مجموعه‌ای را فراهم آورم که بتواند پاسخ به سوالاتی باشد که در باب هر یک از ابیات و مفاهیم مربوط به آن مطرح‌اند، به این ترتیب که همراه شرح تمام ابیات، معنی واژه‌ها، تعبیرات، اشارات قرآنی و احادیث با ذکر مآخذ و منابع نوشته شوند و توضیحات و ظرایف دقیق عرفان نظری در پانوشت ابیات مورد نظر گفته آیند. با امید آنکه ماحصل این تلاش به فضل الهی مقبول طبع افتد.»

ناهید عبقری، نویسنده، پژوهشگر و مدیر انتشارات بانگ‌ نی در ۱۴ شهریور ۱۳۳۱ در مشهد متولد شد. او چندین اثر در حوزه شعر کلاسیک منتشر کرده که از این میان می‌توان به «از عارف قصه‌گو بشنو»، «افسانه‌های کهن» و «سیر معنوی با قصه‌های مثنوی» اشاره کرد.

کتاب «شرح مثنوی معنوی» در ۶ جلد، با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و قیمت هر جلد ۵۰ هزار تومان (قیمت مجموعه ۳۰۰ هزار تومان) از سوی انتشارات بانگ نی منتشر و روانه کتابفروشی‌ها شده است.