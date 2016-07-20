به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که با موضوع طبیعت و باهدف پاسداشت تلاش محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست برگزار می شود، تعداد ۱۸ تن از علاقمندان به هنر عکاسی با آثاری در حوزه عکاسی طبیعت تعداد ۴۰ قطعه عکس رنگی در اندازه ۴۰ در ۶۰ سانتیمتر را به نمایش می گذارند.

عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه عبارتند از فاطمه احمدیان مقدم، امیر احسان اسماعیلی، رزیتا بهروان، شیوا حمیدی، طاهره (شیدا) حیدری، ریحانه خداویسی، سروش رحمانی، پویا زعفرانی، روزبه ساعتی، مهدی سروری، فریبا شفیعی، عل رضا عبدالهی، الهه عل رضالو، صدیقه قاضی نظام، وحید قلی بیگیان، فاطمه کلانتری، صبرا محمدنژاد، صبا مرادی و عالیه هاشمی.

عکاسان صاحب اثر در این نمایشگاه با اراده ای گروهی نسبت به پاسداشت شخصیت متعهد محیط بانان تلاش کردند تا با ثبت زیبایی های از دامان طبیعت ایران اسلامی و نمایش آنها با هشتگ های #عکاسان_حامی_محیط_زیست و #من_محیط_بان_هستم در شبکه های اجتماعی نسبت به ۱۱۹ شهید این عرصه ادای احترام کنند.

نمایشگاه گروهی عکس طبیعت دانش آموختگان عکاسی انجمن سینمای جوانان ایران ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۴ مردادماه ۱۳۹۵ گشایش یافته و تا ساعت ۲۰ ادامه خواهد داشت.

سایر علاقمندان می توانند همه روزه تا پایان ۱۳ مردادماه از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ تا ۱۸ و پنجشنبه ساعت ۹ تا ۱۲ از عکس های ارائه شده در این نمایشگاه دیدن کنند.

نگارخانه گل نرگس در تهران، خیابان استاد شهید مطهری، حدفاصل خیابان های سلیمان خاطر و سهروردی، شماره ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران واقع شده است.