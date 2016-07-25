تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالا/ برنج یکساله ۴۱.۶ درصد گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی تغییرات قیمت خُرده فروشی ۱۱ گروه مواد خوراکی در هفته منتهی به اول مرداد در تهران را اعلام کرد. بر پایه این گزارش، قیمت ۶ گروه کالایی نسبت به هفته پیش از آن افزایش، سه گروه کاهش و ۲ گروه نیز ثابت بود.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات، بهای پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته پیش معادل ۰.۱ درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۱.۴ درصد افزایش داشت و شانه ای ۷۶ هزار تا ۹۵ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت همه اقلام این گروه بین ۱.۱ تا ۲ درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای لوبیای سفید ثابت بود و قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۸ درصد تا سه درصد افزایش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی در میادین زیرنظر شهرداری گلابی عرضه کمی داشت؛ سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تربه بار عرضه می شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای طالبی معادل ۴.۷ درصد افزایش اما قیمت سایر اقلام این گروه بین ۲.۲ درصد تا ۱۹ درصد کاهش یافت. در گروه سبزی های تازه، بهای خیار معادل ۱.۱ درصد و پیاز ۳.۵ درصد افزایش اما قیمت سایر اقلام این گروه بین یک دهم درصد تا ۸.۸ درصد کاهش داشت و بهای سیب زمینی بدون تغییر بود.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند ثابت بود. بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۹ درصد کاهش داشت اما قیمت گوشت مرغ ۱.۷ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۴.۵ درصد، شکر ۳.۶ درصد و روغن نباتی مایع ۰.۱ درصد افزایش داشت و قیمت چای خارجی و روغن نباتی جامد بدوت تغییر بود. براساس اعلام بانک مرکزی در یکساله منتهی به یکم مردادماه، گروه لبنیات ۳.۶ درصد، تخم مرغ ۴.۴ درصد، برنج ۴۱.۶ درصد، حبوب ۲۸.۸ درصد، میوه های تازه ۱۲.۴ درصد، گوشت قرمز ۰.۹ درصد، گوشت مرغ ۱۹.۹ درصد، قند و شکر ۳۸.۵ درصد و چای ۱۴.۸ درصد افزایش قیمت داشته اند؛ قیمت گروه سبزی های تازه ثابت مانده و روغن نباتی ۱.۱ درصد کاهش را تجربه کرده است.