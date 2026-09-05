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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان ۱۰ کشته برجا گذاشت

انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان ۱۰ کشته برجا گذاشت

سنندج ـ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از جان‌باختن ۱۰ نفر و مصدومیت پنج نفر در پی انفجار تانکر سوخت و حریق چند دستگاه خودرو در محور سنندج ـ همدان خبر داد.

بابک هدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع یک حادثه رانندگی در محور سنندج ـ همدان، تانکر حامل سوخت دچار انفجار و حریق شد و آتش به چندین دستگاه خودرو در محل حادثه سرایت کرد.

وی افزود: این حادثه متأسفانه فاجعه‌بار بود و بر اثر آن ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند.

رئیس اورژانس و فوریت‌های پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های امدادی و اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان آغاز شد.

وی بیان کرد: در جریان این حادثه پنج نفر نیز مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و امدادی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند.

هدایی با اشاره به ادامه عملیات در محل حادثه گفت: عملیات امداد و نجات، بررسی وضعیت حادثه‌دیدگان و پاکسازی محل همچنان با حضور نیروهای امدادی و آتش‌نشانی در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات تکمیلی حادثه، از جمله علت دقیق وقوع تصادف و ابعاد این حادثه پس از بررسی و اعلام مراجع مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6938322

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    نظرات

    • جمشید IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 1
      پاسخ
      با سلام بعنوان راننده ماشین سنگین که هر هفته چند بار از این مسیر عبور میکنم به عرض می رسانم که 1-کیفیت آسفالت در حوالی تونل شماره یک تا داخل شهر بسیار نامناسب است و تنش زیادی به خودروهای سنگین عبوری وارد میکند.2-ورودی به داخل پلیس راه غیر استاندارد ،باریک و محدود شده با نیوجرسی با سرعتگیرهای زیاد و نامناسب است که امید است رفع شود

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