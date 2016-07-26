به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر مهرام دوشنبه شب در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در ۱۱۷ مرکز استان بیش از ۱۵ هزار و ۶۵۰ نفر تحت پوشش خدمات درمانی، مشاوره ای پزشکی قرار گرفتند.

مهرام بیان کرد: در ۲۴ مرکز اقامتی میان مدت هم ۱۲۷۹ نفر تحت پوشش قرار گرفتند که در میان این افراد تعداد ۱۴ نفر مبتلا به HIV مثبت شناسایی شدند که ۹ نفر آنها زن هستند که این موضوع نشان میدهد باید معتادان کارتن خواب جدی گرفته شوند.

وی اضافه کرد: زنان معتاد در معرض تهدید و سوء استفاده جنسی و شیوع امراض خطرناک هستند و می توانند مانند یک ناقل خطرناک انواع بیماری ها جامعه را در معرض آسیب های خطرناک قرار دهند لذا باید نسبت ساماندهی و درمان آنها اقدام شود.

مهرام گفت: متاسفانه ۵۳ تن از معتادان نگهداری شده در کمپ ها هیچ مدرک شناسایی ندارند و این موضوع مشکلات رسیدگی به افراد را بیشتر کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین تصریح کرد: باید معتادان بدون مدرک شناسایی که هویت آنها معلوم نیست مورد توجه قرار گیرند و زیبنده نیست که این افراد حتی شناسنامه نداشته باشند و برای نداشتن هزینه نتوانیم این موضوع را حل کنیم.

مهرام اضافه کرد: لازم است از ظرفیت خیرین برای ساماندهی معتادان استفاده کنیم و دانشگاه علوم پزشکی هم آمادگی کامل دارد تا در احیاء و بازپروری هم چون گذشته مشارکت کند و در این مسیر با جدیت گام بردارد.

وی گفت: یک خیر اعلام آمادگی کرده تا با راه اندازی یک کارگاه خیاطی زمینه اشتغال معتادان بهبود یافته را فراهم کند که از سایر نهادها نیز انتظار داریم برای بازیابی و بازگشت این افراد به جامعه تلاش بیشتری کنند.

