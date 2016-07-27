حجم تجارت خارجی کشور ۲۸ میلیارد دلار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: صادرات غیرنفتی کشورمان در چهار ماهه اول سال‌جاری با افزایش قابل‌توجهی به بیش از ۱۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته است. در مدت یادشده ۱۲ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد.

با توجه به این میزان واردات و صادرات در مدت مذکور، تراز تجاری کشورمان مثبت بوده و با افزایش ۴ میلیارد دلاری مواجه بوده است.

در چهار ماهه نخست امسال ۴۱ میلیون و ۱۶۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از حیث وزن ۳۶ و ۳۷ صدم درصد و از لحاظ ارزش ۲۱ و ۱۱ صدم درصد افزایش نشان می‌دهد.

در همین مدت ۹ میلیون و ۹۵۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۲ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال پیش از نظر وزن ۱۲ و ۷۹ صدم درصد و از لحاظ ارزش ۷ و ۱۲ صدم درصد کاهش داشته است.

طبق گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک، عمده‌ترین کالاهای صادراتی کشورمان در ۴ ماهه نخست امسال محصولات پتروشیمی با ۱۳ میلیون و ۴۳۸ هزار تن و ارزش ۵ میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار بود و سهم ارزشی سایر کالاها ۶۵ و ۱۸ صدم درصد بوده است.

متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این مدت ۳۹۶ دلار و متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی یک هزار و ۲۹۲ دلار بوده است.

در این مدت عمده اقلام وارداتی شامل برنج به ارزش ۴۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳ و ۷۰ صدم درصد، ذرت دامی به ارزش ۳۳۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲ و ۶۰ صدم درصد، لوبیای سویا به ارزش ۳۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲ و ۴۵ صدم درصد، کنجاله سویا به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار و سهم ارزشی یک و ۸۷ صدم درصد و قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک به ارزش ۲۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی یک و ۷۷ صدم درصد بوده است.

در مدت یادشده چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و هند پنج کشور عمده صادرکننده کالا به ایران بوده‌اند.