جلال بادروح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد ۴۷ آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد درجهرم وجود دارد، اظهارداشت: ازاین تعداد ۳۷ آموزشگاه درشهرستان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه از تعداد آموزشگاه مذکور وموجود درشهرستان ۱۰آموزشگاه غیرفعال شده، افزود: کمبود کارآموز وبرگزاری کلاس های آموزشی توسط آموزشگاه های غیرمجاز با ساعت وهزینه کمترو...از جمله دلایلی است که باعث غیرفعال شدن این تعداد آموزشگاه ها شده است.

جلال بادروح با بیان اینکه ۱۴کارگاه دردوبخش خواهران و برادران وجود دارد، گفت: ازاین تعداد ۸کارگاه دربخش برادران دررشته های تعمیر لوازم سردکننده،برق،تاسیسات خانگی ،ماشین آلات کشاورزی، تراشکاری، جوشکاری، اتومکانیک ، کشاورزی وهمچنین ۵کارگاه دربخش خواهران دررشته های صنایع چوب،کشاورزی،صنایع دستی ،تدوین عکس وآموزش نرم افزار فعالیت می کنند.

وی بابیان اینکه تعداد دانش آموختگان این مراکز درسال ۹۴ تعداد ۲ هزار و ۴۵۷نفر بوده، تصریح کرد: به دلیل وضعیت همکاران از حق التدریس به پیمانی وشرکت در دوره های بدو استخدام مرکز باعث ضعیف عمل کردن در جذب کارآموز شده است که این به نوبه ی خود کاهش ۳۰درصدی عملکرد را درپی داشته است.

وی بااشاره به اینکه مرکز فنی و حرفه ای جهرم یکی از مجهزترین مراکزکشور است، افزود: تجهیزات این مرکز توانسته بخش زیادی از نیازهای آموزشی شهرستان را پوشش بدهد.

رئیس مرکز فنی وحرفه ای جهرم با اشاره به اینکه جهرم شهری صنعتی نیست ، گفت: باتوجه به صنعتی نبودن شهرستان جهرم افرادی که دارای توانمندی بالا و اخلاق حرفه ای هستتند می توانند درجهرم به راحتی کسب درآمد کنند.

بادروح اظهار داشت: تجهیز کارگاه برق درآموزش رشته سیم پیچی موتورهای تک فاز وسه فاز، تجهیز کارگاه سردکننده دررشته تعمیرکار لوازم خانگی، برگزاری جلسات هم اندیشی بامدیریت محترم آموزش وپرورش،کمیته امداد خمینی(ره)، اداره بهزیستی، جهادکشاورزی و کار وامور اجتماعی برای بهره گیری از ظرفیت شهرستان ازجمله اقدامات انجام شده درراستای بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای به استناد طرح های توسعه ای وآمایشی شهرستان بوده است.

بادروح بیان کرد: کیفیت بخشیدن به آموزش های ارائه شده، پودمانی کردن و متنوع کردن آموزش ها به گونه ای که در هر کارگاه بالغ بر۸ حرفه آموزش داده شود، به وجود آوردن محیطی پویا و توانمند واستفاده مطلوب از ظرفیت های مرکز جهت رسیدن به اهداف و تعهدات درنظرگرفته شده توسط اداره کل محترم،ارتباط با ادارات مختلف، دانشگاه ها، آموزش وپرورش واستفاده ازظرفیت ها تبادل نظر جهت بالابردن کیفیت خدمات از برنامه های درنظرگرفته برای سال جاری است.

وی با اشاره به اینکه هدف سازمان آموزشی فنی و حرفه ای تربیت نیروهای ماهر است، گفت: برای تحقق این هدف بروز بودن آموزش و مربی دراولویت برنامه های مرکز آموزشی فنی و حرفه ای جهرم قرار گرفته است.

بادروح تصریح کرد: دور بودن مرکز آموزشی فنی و حرفه ای از مرکز شهر و هزینه زیاد ایاب و ذهاب از جمله مشکلات مطرح دراین مرکز است.