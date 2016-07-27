پیکر شهید «رضاعلی اعرابیان» در سمنان تشییع می شود

حجت الاسلام حسن فریدون در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه شهید اعرابیان، از شهدای سپاه قائم آل محمد(عج) سمنان است که در عملیات امالرصاص به درجه رفیع شهادت رسیده است، گفت: این شهید بزرگوار متولد فروردین ماه ۴۵ است که در سال ۶۴ دعوت حق را لبیک گفت و امروز پیکر این شهید والامقام پس از سه دهه به خانه باز می گردد.

وی با بیان اینکه پیکر پاک این شهید تازه تفحص شده و یک شهید گمنام در روز شنبه نهم مرداد ماه ساعت ۱۸:۳۰ وارد شهر سمنان خواهد شد، گفت: مراسم استقبال از این دو شهید در گلزار شهدای گمنام برگزار می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان، با بیان اینکه مراسم وداع با شهدا یکشنبه دهم مرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا در گلزار شهدای سمنان برگزار می‌شود، گفت: پیکر پاک دو شهید والامقام روز دوشنبه ۱۱ مردادماه ساعت۹:۳۰ دقیقه صبح از محل معراج شهدای میدان سعدی تا میدان امام سمنان تشییع خواهند شد.

فریدون با بیان اینکه شهید اعرابیان در روستای دلازیان سمنان به خاک سپرده خواهد شد، ادامه داد: پیکر شهید بزرگوار بعد از تشییع در سمنان به زادگاه خود منتقل می شود.

وی افزود: آئین ختم قرآن ویژه گرامیداشت این شهید بزرگوار، پس از آئین تشییع همزمان با شامگاه دوشنبه در روستای دلازیان با حضور مردم شهید پرور سمنان برگزار خواهد شد و همچنین در هفته جاری نیز مراسم ختمی برای این شهید والامقام در گلزار شهدای سمنان گرفته خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سمنان درباره تشییع پیکر شهید گمنام نیز، توضیح داد: پیکر پاک شهید گمنام نیز روز دوشنبه ۱۱ مردادماه در مرکز آموزشی پدافند هوایی سمنان به خاک سپرده خواهد شد.