نامزدهای بخش پژوهش و نقد ادبی جایزه پروین معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، اسامی نامزدهای بخش پژوهش و نقد ادبی هفتمین جایزه ادبی پروین اعتصامی به تازگی توسط بنیاد شعر و ادبیات داستانی اعلام شده است.
بر اساس اعلام هیات داوران بخش پژوهش و نقد ادبی هفتمین جایزه ادبی پروین اعتصامی، کتابهای «نثر فارسی در سپهر سیاست» نوشته مریم صادقی، «تاریخ شعر زنان از آغاز تا سده هشتم هجری قمری» نوشته روحانگیز کراچی، «عشق صوفیانه در آینه استعاره» نوشته زهره هاشمی، «قدسیت و ساختار: جستاری در روایتشناسی تطبیقی متون قدسی» نوشته نوشته مریم صالحینیا و «زبان و جنسیت در رمان» نوشته ملاحت نجفی عرب، ۵ نامزد این بخش برای کسب جایزه بهترین اثر پژوهشی و حوزه نقد ادبی هستند.
پیشتر، نامزدهای دو بخش کودک و نوجوان و ترجمه از بخشهای ششگانه رقابتی در هفتمین جایزه ادبی پروین اعتصامی معرفی شده بودند که طبق اعلام رای هیات داوران این دو بخش، «تخممرغ شانسی» نوشته سپیده خلیلی، «گوانجی و ۳۶۰ درجه جادویی» نوشته الهام مزارعی، مجموعه شعر «آب و تاب» سروده سعیده موسویزاده، «پرنده باران» سروده مهدیه نظری و «یک شعر بیطاقت» سروده افسانه شعباننژاد، نامزدهای بخش کودک و نوجوان و رمانهای «بابای پرندهی من» ترجمه ریحانه جعفری، «بیرون ذهن من» ترجمه آنیتا یارمحمدی، «تعطیلات با ابوقراضه» ترجمه معصومه رستمزاد، «فرهنگ لغات چینی به انگلیسی برای عشاق» ترجمه ریحانه وادیدار و «کایرا» ترجمه ژیلا فرهنگی، نامزدهای نهایی بخش ترجمه معرفی شدهاند.
فهرست کامل نامزدها و نام داوران بخشهای ششگانه جایزه ادبی پروین اعتصامی، فردا دوشنبه ۱۱ مرداد در نشست خبری مهدی قزلی مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان و جواد محقق نماینده دبیر علمی جایزه پروین اعلام می شود. این نشست در محل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان برگزار می شود.
اختتامیه جایزه ادبی پروین اعتصامی، هفته آینده در تهران برگزار می شود.
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