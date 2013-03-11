همه آنان که در جایزه پروین اعتصامی برگزیده شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان پنجمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی در بخش‌های گوناگون معرفی شدند که فهرست کامل آنان به شرح زیر است:

بخش شعر:

نوشته: در این حوزه دو اثر به طور مشترک برگزیده شد:

جمهوری غزل، سروده سیده‌ فاطمه موسوی، انتشارات فصل پنجم.

آتش‌نوشته‌های مدادشمعی، سروده راهله معماریان، انتشارات دفتر شعر جوان.

بخش ادبیات داستانی:

نوشته: در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شد:

شهریور هزار و سیصد و نمی‌دانم چند، نوشته طلا نژادحسن، انتشارات قطره.

ترجمه: در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شد:

رؤیای مادرم، نوشته آلیس مونرو با ترجمه ترانه علیدوستی، نشر مرکز.

بخش ادبیات نمایشی:

نوشته: در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شد:

دختران باغ‌های قالی، نوشته هنگامه مفید، نشر نمایش.

ترجمه: در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شد:

فردریک یا تئاتر بولوار، نوشته اریک امانوئل اشمیت با ترجمه شهلا حائری، نشر قطره.

بخش ادبیات پژوهشی:

نوشته: در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شد:

نظریه و نقد پسااستعماری، نوشته آزاده شاهمیری، نشر علم.

تصحیح: در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شد:

محک خسروی، نوشته میرزا خسرو بیگ گرجی، تصحیح فائزه زهرا میرزا، انتشارات میراث مکتوب.

پایان‌نامه: در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شد:

تحلیل ادبی نگاره‌های شاهنامه، نوشته فاطمه ماه وان، دانشگاه فردوسی مشهد.

بخش ادبیات کودک و نوجوان:

شعر کودک:

نوشته: در این حوزه دو اثر به طور مشترک شایسته تقدیر شد:

فقط یک بستنی قیفی، سروده الهام حسینی‌زاوه، انتشارات آستان قدس رضوی (به‌نشر).

میو میو تشکر، سروده مریم هاشم‌پور، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

شعر نوجوان:

نوشته: در این حوزه دو اثر به طور مشترک شایسته تقدیر شد:

دفتر گل باز شد، سروده مریم زندی، انتشارات فصل پنجم.

برو جلو بوق نزن، سروده فاطمه کاوندی، انتشارات چاپ و نشر نظر.

داستان کودک:

نوشته: در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شد:

مجموعه کتاب‌های نارنجی (52 قصه برای 52 هفته سال)، فریبا کلهر، فروزنده خداجو و سرور کتبی، انتشارات قدیانی.

داستان نوجوان:

نوشته: در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شد:

بازگشت هُرداد، نوشته فریبا کلهر، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

داستان ترجمه کودک و نوجوان:

در این حوزه یک اثر شایسته تقدیر شد:

سیاه قلب، نوشته کورنلیا فونکه با ترجمه کتایون سلطانی، نشر افق.

بخش جنبی:

در این بخش امیربانو کریمی به عنوان پیشکسوت برتر شناخته شد.