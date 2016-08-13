انتظار تاثیر ناگهانی از «چرخ فلک» نداشته باشیم/ سرگرمی با آموزش

داریوش اسدزاده بازیگر سینما و تلویزیون درباره مجموعه «چرخ فلک» که بازیگر آن است و این شب ها از شبکه یک سیما پخش می شود، گفت: سریال یک سرگرمی و تفریح برای مردم است و در عین حال آموزش هم هست. مردم با دیدن «چرخ فلک» هم به نوعی سرگرم می شوند و هم نکاتی را درک می کنند و می پذیرند که به طور مثال صداقت و درستی بهتر از خیانت و خباثت است.

وی درباره داستان «چرخ فلک» و قصه های آن بیان کرد: پخش این سریال ها با توجه به مضمون و محتوایی که دارند در جامعه تاثیرگذار است ولی نباید تاثیری یک باره را انتظار داشته باشیم. مردم به هر حال می بینند که هر عملی جزایی دارد. من مردم را که با ۸۰ سال پیش مقایسه می کنم، می بینم که همه چیز فرق کرده و به سمت خوبی گرایش پیدا کرده است. مردم روشنفکر شده اند و از نظر دانش و بینش سطح بالایی دارند.

اسدزاده در واکنش به اینکه تلویزیون کمتر می تواند روی مردم تاثیرگذار باشد به توسعه تکنولوژی ها در جامعه امروز اشاره و تصریح کرد: تکنولوژی در جامعه ما گسترش بسیاری پیدا کرده است و این مساله ابعاد مثبت و منفی را با هم دارد از یک جنبه خوب است چون مردم می توانند از طریق تکنولوژی به دانسته های بسیاری دست پیدا کنند و به طور مثال در اینترنت و فضای مجازی آنچه را که می خواهند جستجو کنند. از طرف دیگر این موضوع می تواند کارکرد منفی داشته باشد چون مردم و مخصوصا جوانان دیگر سراغ تحقیق نمی روند و جواب سوالاتشان را از همین تکنولوژی ها دریافت می کنند.

بازیگر سریال «سمندون» درباره نسل خودش که زمان بیشتری را با کتاب می گذراند، بیان کرد: من و برخی هم نسلانم ساعات زیادی را با کتاب مشغولیم و خود من گاهی شب ها را تا صبح در کتابخانه ام می گذرانم اما جوانان امروز دیگر سراغ خواندن و حتی نوشتن نمی روند.

وی درباره مجموعه های تلویزیونی و هماهنگی داستان و فرم آنها برای جذب مخاطب بیان کرد: باید این را دانست که مردم هر زمان طرز فکر مخصوص به همان زمان را دارند و اگر قرار است سریالی بسازیم باید به مسایل روز توجه کنیم. به طور مثال اگر می خواهیم از ایران چند دهه پیش سخن بگوییم باید بتوان همان اخلاقیات، خصوصیات، محله ها و چگونگی زندگی کردنشان را به تصویر بکشیم.

بازیگر سریال «خانه سبز» در پایان درباره نقش خود در سریال «چرخ فلک» بیان کرد: من نقش مردی تنها را دارم که با یک فرد فرانسوی به ایران می آیم و داستان هایی پیش می آید که مخاطب باید خودش ببیند.

مجموعه «چرخ فلک» به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد، احسان عبدی پور و بهرام عظیم پور و به تهیه کنندگی مجید مولایی ساخته می شود.